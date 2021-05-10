اليوم.. افتتاح مركز لتلقي لقاح فيروس كورونا بالباجور

افتتحت قيادات الإدارة الطبية بمركز الباجور في المنوفية، الإثنين، الفرع الخامس لمراكز لقاح كورونا، وذلك بالوحدة الصحية لقرية كفرالباجور.



وتستعد المنوفية لافتتاح المزيد من فروع مراكز لقاح كورونا، حيث إن المستهدف في الفترة 11 مركزًا، موزعة على الإدارات الطبية المختلفة للتسهيل على المواطنين، ومنع الزحام طبقًا للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وعقد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة تخصيص 7 مراكز جديدة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، ليصل إجمالي مراكز اللقاح إلى 11 مركزًا على مستوى المحافظة، تيسيرًا على المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة والمستحقين للحصول علي اللقاح.