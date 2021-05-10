«زراعة النواب» توصى الرى بالتنسيق مع وزارتين لتغطية ترع الدقهلية

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة هشام الحصرى، اليوم الإثنين، وزارة الرى بمخاطبة وزارتي التخطيط والتنمية المحلية بشأن اتخاذ اللازم فى تغطية الجنابية اليمنى بترعة بسنديلة، وترعة البشوات بمركز بلقاس بالدقهلية.

كما أوصت اللجنة بمنح وزارة الرى مدة شهر، لتقديم دراسة حول تغطية ترعة المسلمانية بمدينة السنبلاوين، وتغطية الجنابية اليمنى لبحر حفير شهاب الدين- مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات تغطيات الترع، وهى طلبا إحاطة مقدمين من النائب وحيد قرقر، بشأن تغطية الجنابية اليمنى لترعة بسنديلة حتى قرية الغنامة- بمركز بلقاس- محافظة الدقهلية، وبشأن استكمال تغطية ترعة البشوات- مركز بلقاس- محافظة الدقهلية، وكذلك بشأن تغطية الجنابية اليمنى لبحر حفير شهاب الدين- مركز بلقاس- محافظة الدقهلية، نظرا لتغطيتها الفعلية أمام جميع القرى المارة بها، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العوضي، بشأن عدم استكمال تغطية 300 متر من ترعة السنبلاوين المارة داخل مدينة السنبلاوين.

وانتقد النائب وحيد قرقر، عدم قيام وزارة الرى بتنفيذ مشروع التغطية للترع المذكورة، رغم المخاطبات التي سبق وأصدرتها وزارة التخطيط منذ عام ٢٠١٨ بتوفير الاعتمادات اللازمة لها، واصفا ذلك بتقاعس وزارة الرى في تنفيذ الإعتماد المالى بخطابات موثقة من وزارة التخطيط.

ولفت قرقر إلى أهمية موقع ترعة البشوات التي تقع داخل أغلي منطقة ببلقاس، موضحا أنه حال تغطية الجزء المتبقى منها، يمكن استغلال تلك المساحة واستثمارها جيدا، من خلال إقامة أي مشروعات تجارية تدر دخلا كبيرا.

وأيده في ذلك النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مطالبا بضرورة توفير الاعتماد اللازم للتغطية، لاسيما وأنها تقع داخل منطقة سكنية كبيرة، ويمكن الاستفادة من الأرض عقب تنفيذ التغطية.

وشدد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، على ضرورة التفريق بين الترع الواقعة داخل المدن وغيرها بالقرى، لافتًا إلى أن الواقعة بالمدن لا بدّ من تغطيتها وتوقير الاعتماد اللازم لها.