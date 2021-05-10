أحمد سعد يطرج ألبوم «رمضان 2021» مع مجموعة منشدين (فيديو)

طرحت شركة مزيكا للفنان أحمد سعد، على يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو ألبومه الدينى رمضان 2021 والذي يضم 6 أدعية دينية تتناول العديد من الموضوعات من بينها فضل الدعاء إلى الله، والتوكل عليه وطلب الهداية، والصبر فى وقت الشدائد والتضرع إليه لتخفيف الذنوب، وجاء الألبوم الرمضاني بعنوان "يارب".

كما قدم سعد بقية أدعية الألبوم مع عدد من المنشدين وهم إيهاب يونس الذي قدم معه دعاء "بتصبر بيك".

ومع على الهلباوى قدم دعاء بعنوان "رزقى عليك".

كما قدم أحمد سعد دعاء "الله يا الله" مع محمود هلال.

فيما قدم أحمد سعد مع عبد الله الجولى دعاء "الأذان".

فيما تعاون أحمد سعد مع المطرب وائل الفشني دعاء “بنده عليك”.

وتعاون أحمد سعد في الألبوم مع كل من الشاعر محمد عبد الحميد، والملحن والموزع الموسيقي شريف الوسيمى، وهو من إنتاج شركة "مزيكا".

وظهر أحمد سعد في أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل «موسى» الذي يخوض بطولته محمد رمضان وسميّة الخشّاب التي تجسّد دور «حلاوتهم» في المسلسل الرمضاني حيث قدم أغنية ضمن أحداث حفل زفاف «موسى» و«حلاوتهم».

كما تصدر أحمد سعد ترند مصر والعالم بأغنيته الجديدة "كل يوم" من مسلسل "ملوك الجدعنة" بعدما حققت نسب مشاهدات عالية منذ طرحها على قناته بموقع «يوتيوب».