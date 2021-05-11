«كعك الغلابة» الدمياطي: يباع علي رصيف بورسعيد والكيلو بـ30 جنيهًا (فيديو)

«بـ٣٠ جنيه يا كحك»، عبارة تلفت انتباهك أثناء مرورك بجوار مسجد مريم بنطاق حي المناخ تلك المنطقة التي تعتبر من أقدم المناطق الشعبية ببورسعيد وتطل على شارع 23 يوليو.

يقول كريم عبد العزيز، بائع دمياطي متجول: “ببيع الكحك بسعر التكلفة وبخامات جيدة جدًا، فنحن نأتي كل عام لبيع الكحك بأسعار مخفضة والتي تختلف عن أسعار المحال التجارية المرتفعة التي تبيعه بأسعار تبدأ من 120 جنيهًا فيما فوق".

أكد أحمد صلاح أن الإقبال كبير على منتجاته ولديه زبائن يحرصون على الشراء، نظرًا لأنه أسعاره في متناول الجميع، وبسبب غلاء الأسعار يفضل المواطنين الشراء من معروضاتنا:"خاماتنا بنفس جودة المحال الكبيرة".

واشتكي الباعة من تعرضهم لمضايقات من الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بسبب تواجدهم في الشارع، مؤكدين أن منتجاتهم تحمل رقم سجل تجاري، وتاريخ إنتاج وصلاحية، مطالبين بأن يتم السماح لهم بالعمل في أمان، ويقومون بعمل هذا السوق آخر 10 أيام فقط من شهر رمضان.

كحك العيد

كحك العيد

كحك العيد

كحك العيد

كحك العيد

كحك العيد

كحك العيد

كحك العيد