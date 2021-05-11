الثلاثاء 11 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«كعك الغلابة» الدمياطي: يباع علي رصيف بورسعيد والكيلو بـ30 جنيهًا (فيديو)

كحك العيد
كحك العيد

«بـ٣٠ جنيه يا كحك»، عبارة تلفت انتباهك أثناء مرورك بجوار مسجد مريم بنطاق حي المناخ تلك المنطقة التي تعتبر من أقدم المناطق الشعبية ببورسعيد وتطل على شارع 23 يوليو.

يقول كريم عبد العزيز، بائع دمياطي متجول: “ببيع الكحك بسعر التكلفة وبخامات جيدة جدًا، فنحن نأتي كل عام لبيع الكحك بأسعار مخفضة والتي تختلف عن أسعار المحال التجارية المرتفعة التي تبيعه بأسعار تبدأ من 120 جنيهًا فيما فوق".

أكد أحمد صلاح أن الإقبال كبير على منتجاته ولديه زبائن يحرصون على الشراء، نظرًا لأنه أسعاره في متناول الجميع، وبسبب غلاء الأسعار يفضل المواطنين الشراء من معروضاتنا:"خاماتنا بنفس جودة المحال الكبيرة". 

واشتكي الباعة من تعرضهم لمضايقات من الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بسبب تواجدهم في الشارع، مؤكدين أن منتجاتهم تحمل رقم سجل تجاري، وتاريخ إنتاج وصلاحية، مطالبين بأن يتم السماح لهم بالعمل في أمان، ويقومون بعمل هذا السوق آخر 10 أيام فقط من شهر رمضان.

كحك العيد
كحك العيد
كحك العيد
كحك العيد
كحك العيد
كحك العيد
كحك العيد
كحك العيد
كحك العيد
كحك العيد
كحك العيد
كحك العيد
كحك العيد
كحك العيد
كحك العيد
كحك العيد
كحك العيد
كحك العيد
كعك العيد بورسعيد أسعار المناخ دمياط

الأكثر قراءة

انسحاب القوات الإسرائيلية من المسجد الأقصى.. وإطلاق نحو 200 صاروخ من غزة

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

أسرار صناعة الفوضى.. هل يشوّه «هجمة مرتدة» 25 يناير؟

القمة 122.. «الصحة» تحذر من التجمعات أثناء مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

«دك الكمين يا سمير».. قصة الشهيد عمر القاضي التي وثقها «الاختيار 2»

رامى رضوان يوضح حقيقة دخول سمير غانم فى غيبوبة وتدهور حالته الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

ماجد حبته

القدس.. اعتداءات واجتماعات!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الضيف "الضحية" .. وعم "رمضان" !

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

«التجمع الفلسطينى» يستنكر الأحداث الدامية بالقدس ويدعو لوقف الانتهاكات

ألمانيا تطالب بتجنب سقوط ضحايا مدنيين من الفلسطينيين والإسرائيليين

أول تعليق من «نتنياهو» على التصعيد ضد غزة