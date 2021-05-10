بدء المسابقة الفنية للمهارات الإسعافية بمحافظات الجمهورية

غدًا فتح باب الترشيح

أعلنت هيئة الإسعاف، الاثنين، بدء فعاليات أحداث المسابقة الفنية للمهارات الإسعافية بالجمهورية.

وقالت الهيئة إن باب الترشيح مفتوح من أول غد على مستوى القطاعات (فريقان من كل قطاع) تتنافس على مستوى الفرع ثم الإقليم، ثم على مستوى الهيئة، لافتة إلى أنه من المقرر اختيار ١٠ فرق على مستوى الجمهورية وسيتم تكريمهم من قبل الدكتور رئيس هيئة الإسعاف بحوافز مالية قيمة.

تحتوي المسابقة على مرحلتين حيث تعتمد في المرحلة الأولي على 3 سيناريوهات مختلفة وهى نقل مريض اشتباء أزمة قلبية توقف قلبه أثناء النقل؛ نقل مصاب تصادم دراجة نارية التي بعيدا من أثر الصدمة ونقل قائد سيارة مصاب في حادث تصادم من داخل سيارته.

أما المرحلة الثانية على 3 سيناريوهات لمواقف مختلفة هى نقل مريض اشتباه جلطة بالمخ ساءت حالته أثناء النقل ؛ نقل مصاب غير مستجيب سقوط من علو على وجهه و استخراج و نقل قائد سيارة مصاب غير واعي من سيارته، وفي حال تساوي الفرق في الدرجات يجري امتحان تحريري فاصل.

وفيما يخص إدارة المسابقة يتم اختيار فريقين من كل قطاع علي مستوي الفرع يتم تحديد مكان بالفرع لعمل مسابقة القطاعات.



في كل فرع تتم المسابقة تحت إشراف مدير الفرع ومدير الإقليم و يقوم بالتقييم مديري الفروع الأخري ومشرفيتهم.

ويمثل كل فرع بفريق ماعدا القاهرة بفريقين يتم تحديد مكان لكل إقليم لإقامة المسابقة بين الفروع.

كما يمثل كل إقليم بفريقين ليكون عدد الفرق المشاركة 14 ثم تقم التصفيات بقائمة الصفوف بنفس نظام القرعة عند واحد مدرب مراقب مع مشرف لكل فرقة للاختبار.

وفيما يتعلق بنظام التصحيح يكون بقائمة ومصد موحدة بين المدربين وفي حالة تساوي الدرجات تخضع الفرق المتساوية لاختبار فاصل، أما بالنسبة لوقت المسابقة يتم تحضير السيناريو خلال 10 دقائق و يتم عمل السيناريو خلال وقت 10 دقائق علي لأكثر.

و تهدف المسابقة إلى خلق جو من المنافسة الفعالة بين مقدمي الخدمات الإسعافية ينعكس على تقديم الخدمة الطبية للمريض المصري، ويتم عمل المسابقة بين الأطقم الإسعافية على حالات مرضية وإصابات.

وتتقدم الفرق من القطاعات لخوض المنافسة وتتم التصفية بينهم. يتم تحديد يوم لتصفية القطاعات بحضور مدير عام الإقليم و 2 مدربين+ 2 مشرفين من محافظة أخري لضمان الشفافية.

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