الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تخصيص 98 فدانًا لإنشاء مصنع تدوير المخلفات بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، نجاح مساعى المحافظة فى الحصول على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة ٩٨ فدانًا بفارسكور لاستخدامها فى إقامة مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة.

وأكدت منال أنه بموجب القرار سيتم تنفيذ مشروع يحقق الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى طاقة، ما يساهم فى دعم المنظومة الجديدة لبدائل إيجاد الطاقة بمصادر متجددة أخرى لا تضر بالبيئة.

واستكملت محافظ دمياط سلسلة الافتتاحات لعدد من المشروعات التنموية والخدمية احتفالاً بالعيد القومى للمحافظة والتى تأتى وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، حيث افتتحت مدرسة دمياط الثانوية الفنية التجارية المتقدمة بعد تنفيذ أعمال الإحلال الجزئى لها بعدد 24 فصلاً بتكلفة 9 ملايين جنيه، حيث تفقدت الفصول الدراسية وقاعتى الطبيب و المتعددة الأغراض ودورات المياه بمبنى المدرسة الذى تم تنفيذه وفقاً لأعلى المعايير الخاصة بالمنشآت التعليمية.

دمياط منال عوض محافظ دمياط فارسكور الزراعة

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