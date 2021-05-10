شد وجذب بين مسؤولي الشباب والتخطيط في اجتماع «رياضة البرلمان»

رئيس اللجنة: «لينا وقفة بعد العيد»

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة محمود حسين، شد وجذب بين مسؤولي الوزارة من جهة، ووزارة التخطيط من جهة أخرى، بسبب تأخر صرف بعض الاعتمادات المالية لصالح وزارة الشباب.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب طلب الاحاطة المقدم من درويش مرعي بشأن توقف العمل في ملعب نادي القناطر الخيرية والذي تم تسليمه منذ عام 2018.

وكشف مصطفي عبدالمعين، مسؤول ملف الشباب بوزارة التخطيط، أن الوزارة وفرت جميع المبالغ المطلوبة لصالح وزارة الشباب، لكنها هي مَن تتأخر في مد الوزارة بالمشروعات التي ستنفذها، لافتًا إلى أن وزارة الشباب لديها 300 مليون مجمدة لدى "التخطيط" لم يتم صرفها، حتى الآن، بسبب عدم تقديم مشروعات يتم تنفيذها.

اعترض أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب، على حديث ممثل وزارة التخطيط مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهود كبيرة من اجل تحقيق مصالح الشباب فى مختلف محافظات الجمهورية.



أضاف أن الوزراة قامت بتلبية جميع مطالب وزارة التخطيط، للحصول علي الموازنة الجديدة التي تقدر بمليار و300 مليون جنيه، وتحتوي تلك الموازنة علي كل المشروعات المطلوبة في مختلف المحافظات، وتتضمن المكونات الـ9 التي اشترطتها وزارة التخطيط لصرف الأموال.



وأوضح البجرمي أن وزارة الشباب تقدمت بطلب للتخطيط للحصول مرة أخرى على 300 مليون جنيه، خاصة أن الوزارة أقامت مشروعات تتجاوز الـ200، لكن التخطيط تشترط وجود مستخلصات أولاً.

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إن حديث مسؤولي وزارتي التخطيط والشباب ، يمثل (كلامًا خطيرًا) بسبب تجميد إنفاق الـ300 مليون جنيه، حيث كان مقررًا أن يساهم المبلغ في حل العديد من مشاكل مراكز الشباب، لافتًا إلى أن اللجنة ستفتح الملف باستفاضة بعد عودة اللجنة للعمل عقب إجازة عيد الفطر.

وطالب خالد بدوي، عضو تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين، مسؤولي وزارة الشباب بضرورة مد اللجنة بخريطة متكاملة عن مراكز الشباب التي توقفت أعمال الانشاءات فيها، فضلاً عن مد اللجنة بخطة العام المالي الجديد.

وقال دوريش مرعي، مقدم طلب الإحاطة، إنه ممثل لدائرته منذ 25 عامًا ومنذ تلك الفترة وهناك العديد من المشكلات التي تعاني منها مراكز الشباب، مطالبًا وزارة الشباب بضرورة الانتهاء من منشآت نادي القناطر.