يعاني منها إيلون ماسك.. ما هى متلازمة أسبرجر التي يعاني منها الملياردير الأمريكي؟

كشف رائد الأعمال التكنولوجية إيلون ماسك أثناء ظهوره في البرنامج الكوميدي الأمريكي "ساترداي نايت لايف" (أس أن أل) عن إصابته بمتلازمة أسبرجر.



وأخبر الرجل البالغ من العمر49 عاما المشاهدين بأنه "أول شخص مصاب بمتلازمة أسبرجر"ويُعتقد أنها المرة الأولى التي يتحدث فيها ماسك عن حالته الصحية وفي ذلك السياق ترصد الدستور معلومات عن متلازمة اسبرجر.



1- ويتعامل الأشخاص المصابون بمتلازمة أسبرجر مع البيئة المحيطة بهم بشكل مختلف عن الأشخاص الآخرين.

2- متلازمة أسبرجر هي إعاقة تستمر مدى الحياة تؤثر على الناس بطرق عدة مختلفة

3- قد يختار البعض الاستمرار في استخدام هذا المصطلح، بينما قد يفضل البعض الآخر الإشارة إلى أنفسهم على أنهم يعانون من التوحد أو من طيف التوحد

4- قد يواجه المصابون بالمتلازمة صعوبات في تفسير اللغة اللفظية وغير اللفظية، وقد يحتاجون إلى مزيد من الوقت لمعالجة المعلومات

5- قد يواجهون أيضا صعوبة في التعبير عن مشاعرهم بطريقة تقليدية. لكن يمكن أن يكونوا أكثر تعاطفا أو أكثر وعيا من غير المصابين بالتوحد

6- كثير من الأشخاص المصابين بمتلازمة أسبرجر لديهم اهتمامات مكثفة ومركزة للغاية - وبعضهم يوجهها نحو مسيرة مهنية ناجحة.

7- متلازمة أسبرجر من الأمراض النفسية التي تحتاج إلى علاج سريع، ومن أعرضها الإنطوائية وعدم التفاعل مع الأخرين.

8- المصابون بمتلازمة أسبرجر يعانون من القلق الإجتماعي وعدم فهم ردود الأفعال، والمشاعر وتعابير الوجوه بشكل سليم.

9- عادة ما يتجه المصابون بمتلازمة أسبرجر إلى الروتين في معظم أمور حياتهم، حيث يعتبر مصدر للراحة النفسية لهم وأي تغيير في الروتين يصيب المريض بالقلق والإرتباك الشديد والعصبية الزائدة، حيث نجد المريض يكرر بعض السلوكيات مثل القيام بأمور معينة في الصباح وعدم القدرة على تغييرها.

10 - المريض بمتلازمة أسبرجر يعاني من الصمت والذي يعتبره وسيلة للإبتعاد عن الأخرين حيث يقتصر التحدث مع اشخاص معينين فقط دون الأخرين، كما أنه من الممكن أن يلجأ إلى الصمت عند الذهاب إلى أماكن عامة، أو عند الجلوس مع أشخاص يتعامل معهم لأول مرة.