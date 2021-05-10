بينها الاغتصاب الزوجي.. دراما رمضان تناقش الاعتداءات على المرأة بأشكال متعددة

سلطت مسلسلات شهر رمضان الضوء على قضية الاغتصاب، وكان من ضمن المسلسلات التي رصدت قضية الاغتصاب مسلسل "ضل راجل" و"الطاووس" و"لعبة نيوتن".

مسلسل ضل راجل

شهدت أحداث العمل تعرض ابنة ياسر جلال للتلاعب بها من قبل شاب ثري بعقد زواج عرفي ثم تنصله من الواقعة بأكملها ومحاولة إخفاء فعلته بطرق متعددة، ويحاول والدها أن ينتقم منه، ولكن يتم القبض عليه بسبب نفوذ والد مغتصب ابنته.

ويكون ياسر جلال متزوجًا من الفنانة نرمين الفقي خلال أحداث العمل، ولديه ابنة تتعرض للعديد من الصعوبات.

مسلسل الطاووس

قصة مسلسل الطاووس تدور حول أحد قضايا التحرش والاغتصاب وتدخل أصحاب النفوذ والشباب الأثرياء المدللين ممن لا يحترمون القانون ولديهم انحرافات سلوكية، بعد تورط أحدهم في هذه القضية التي اعتبرها العمل الدرامي أحد أبرز الأزمات التي يعاني منها أي مجتمع، حيث سلط مسلسل الطاووس الضوء على قضية اغتصاب "أمنية" والتي تعرضت للاغتصاب على يد عدد من الشباب.

وتدور أحداث الدراما في تسلسل زمني بداية من الواقعة وصولًا إلى محاولة رجوع حق أمنية بالقانون بمساعدة المحامي الخاص بها وترصد أحداث المسلسل تفاصيل واقعة الاغتصاب والإجراءات القانونية لإعادة حق أمنية بالإضافة لانخراطها من جديد في المجتمع.

مسلسل لعبة نيوتن

سلط مسلسل لعبة نيوتن في الحلقة 27 الضوء على مسألة الاغتصاب الزوجي حيث عرض مشهد بين "هنا" والتي تجسده الفنانة منى زكي و"الشيخ مؤنس" والذي يجسد الدور محمد فراج في محاولة إجبارها على علاقة جسدية مما يعرف بالاغتصاب الزوجي مما وقع عليها الضرر جسديًا ونفسيًا.

جدير بالذكر أن مسلسلات رمضان هذا العام ناقشت عدة قضايا هامة خاصة بالمرأة ما جعل المواطنين يتفاعلون معها بشكل كبير وحصدت بالفعل إعجاب الجمهور الأمر الذي لاقى إعجابًا كثيرًا.