الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 14 حالة تعد على نهر النيل في دمياط

حملات
حملات

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، جهود الأجهزة المعنية للتصدي للتعديات والمخالفات، ضمن الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة ونهر النيل.

وقالت عوض إن الحملة أسفرت عن إزالة 5 حالات تعد بمساحة ٢١٣ م٢ بمركز دمياط، و٩ حالات بمساحة ١٠٨ م٢ تعد بمركز كفر سعد التابعة لولاية الموارد المائية والري، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها منذ انطلاق الموجة بمرحلتيها الأولى والثانية ٤٠٥ حالات، على مساحة ٢٣٤٦٥ م٢ وذلك بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وشددت على رؤساء الوحدات المحلية بالتصدي الحاسم لأى مخالفات أو تعديات على أملاك الدولة وعدم التهاون في تنفيذ ذلك وتطبيق القانون بكل حزم.

دمياط محافظ دمياط دكتورة منال عوض الموجة السابعة عشر نهر النيل

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