تطوير منظومة العمل بخدمة الشباك الواحد في «تعليم كفر الشيخ»

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بالنظام الذي اتبعته مديرية التربية والتعليم بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، بميكنة العمل بالشباك الواحد وإدارة شؤون الطلاب بالمديرية، لتقديم خدمات متميزة للمترددين والراغبين في استخراج الأوراق الخاصة بهم.

وأعلنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، تطوير منظومة العمل بالشباك الواحد، منعا لاستغلال المواطنين، فالمواطن لن يحتاج لتقديم طلبات، ولكنه يتوجه إلى وحدة الشباك الواحد بالدور الأول بالمركز التكنولوجي، ويسجل بياناته إلكترونيا مباشرة من خلال مدخل البيانات الذي سيكون في استقباله دون أن يتقدم بطلب ورقى، وسيتم التواصل بين وحدة الشباك الواحد وإدارة شئون الطلاب لإرسال البيانات الكترونيا، ويتم استخراج المستخرجات الرسمية التي يرغبها المواطن الكترونيا.

وأكدت أن ميكنة العمل بالشباك الواحد تأتي ضمن خطة تطوير العمل بديوان المديرية وتقديم خدمة جيدة للمواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ.

وأكدت وكيل الوزارة أن ما شهده مركز التطوير التكنولوجي مجرد تجربة، مؤكداً أن مركز الشباك الواحد يقدم جميع الخدمات لكل المترددين وطالبي الخدمة من تعليم كفر الشيخ ،سواء تقديم الشكاوى والرد عليها، بالإضافة إلى كل ما يخص إدارة شئون العاملين ،وإدارة شؤون الطلاب ، وإدارة خدمة المواطنين ،مؤكدة أن نسبة الاستجابة للشكاوى والرد عليها بلغت 100% .

وقالت وكيل الوزارة ،ي ضم مركز الشباك الواحد ماكينة لسحب الأرقام ، وعدد من أجهزة الحاسب الآلي ، واستراحة للمترددين ، مشددة على اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات ، مؤكدة أن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، يتابع أعمال تجهيز المركز لاستقبال المواطن.