الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

12 مدرسة جديدة بـ220 مليون جنيه تدخل الخدمة في مطروح

محافظ مطروح
محافظ مطروح

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، مع المهندس حسن سلامة، مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح، المشروعات المنفذة والجارية وموقف التنفيذ لتوفير مزيد من المشروعات الخدمية والتنموية لأهالي مطروح خاصة فى قطاع المنشآت التعليمية والصحية. 

وأكد المهندس حسن سلامة تسليم 12 مدرسة بجميع مدن المحافظة بتكلفة 220 مليون بالإضافة إلى أعمال رفع كفاءة وصيانة بتكلفة 25 مليون جنيه، مع تطوير أعمال بأكثر من 25 مدرسة على مستوى المحافظة.

وأوضح أنه جار العمل في إنشاء 13 مدرسة بمدن المحافظة والإعداد لدخولها العام الدراسي القادم بما يخدم العملية التعليمية ويقلل نسبة الكثافة بالمناطق المستهدفة بالإضافة إلى الحرص على جودة المنشآت التعليمية وتوفير نوعية متميزة من التعليم كالتعليم الياباني والرسمى المتميز للغات  للطلاب بمدن المحافظة.

وأشار إلى أن المدارس هي (حدائق مطروح التجريبية، اليابانية بالكيلو 7، سعد بن أبى وقاص بقرية المثانى بالنجيلة، زاوية الأخوان، وادي أبوسمرة بالضبعة، بق بق بالسلوم، مشندت بسيوة، الفاروق عمر، على بن أبي طالب، أبوعبيدة بن الجراح بالحمام، العلمين الثانوية، العلمين التجريبية المتميزة، أولاد يحيى تعليم أساسي ببراني)، بالإضافة إلى أعمال إنشاء مبنى الإدارة التعليمية بمرسى مطروح.

وتابع أنه جار إعداد وطرح أكثر من 10 مشروعات ابتداء من العام المالي الجديد، وتم طرح أعمال الصيانة للعام المالى الجديد ، والتنسيق مع التربية والتعليم لخطة الصيانة الحالية وللعام الدراسى القادم  بالإضافة إلى المنشآت التعلمية فان فرع الهيئة يقوم باقامة وانشاء عدد من المراكز الصحية بمبادرة  حياة كريمة بعدد من القرى بالمحافظة وهى :الوحدة الصحية بسيدنا هود  ، والوحدة الصحية برأس الحكمة ،والوحدة الصحية بسيدى حنيش ،وجارى العمل بأبو ميلاد والظافر ببرانى بتكلفة نحو 7 مليون جنيه لكل وحدة صحية. 
 

محافظ مطروح مطروح المشروعات الخدمية والتنموية التعليم الصحة

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