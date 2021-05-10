قفشة حاضر والسولية ناجح.. ماذا يقول طالع لاعبي الأهلي قبل القمة الـ122؟

اعرف حظوظ نجوم الأهلي..

قمة جديدة تجمع قطبي الكرة المصرية اليوم، النادي الأهلي ونادى الزمالك، المباراة التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي، حيث يلتقى نادى الزمالك اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف غريمه التقليدي النادي الأهلي.

يدخل نادى الزمالك المباراة وهو متصدر قمة ترتيب جدول الدوري، وفى المركز الثاني يلاحقه النادي الأهلي الذى يسعى لمصالحة جماهيره بعد الأداء المذبذب الفترة الأخيرة.

وبعيدًا عن فنيات المباراة، يمكن لطالع الأبراج أن يتنبأ بحال لاعبي النادي الأهلي، وفقًا لرؤية خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، نرصدها لكم في السطور التالية.

والتر بواليا.. «خليك هادئ»

«لا تهمل واجباتك، كن هادئًا ومسالمًا قدر الإمكان» أكدت خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، أن مواليد برج الثور يمرون بحالة من التذبذب على المستوى المهني، البرج الذى ينتمى الية اللاعب الإفريقي والتر بواليا.

مروان محسن.. «يوم مميز»

يوم مميز لأنه فارغ من التأثيرات السلبية.. هكذا كانت توقعات خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى لمواليد برج الحوت والذى ينتمى إليه اللاعب مروان محسن، حيث يعانى نجم النادي الأهلي مروان محسن من بعض التعثرات خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي جعله في مهب الانتقادات من جمهور القلعة الحمراء بسبب عدم التهديف.

عمرو السولية.. «يوم ناجح»

توقعت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي لمواليد برج الحمل والذى ينتمى إليه صخرة وسط الملعب اللاعب عمرو السولية بالمزيد من النجاحات على الصعيد المهني.

محمد مجدي أفشة.. «القاضية ممكن»

يعتبر لاعب النادي الأهلي الأكثر حظًا بين زملائه، حيث ينتمي لبرج القوس، الذي سيحالفه الحظ بشكل جلي وواضح خلال هذه الفترة، فدائمًا ما يحضر بالمباريات الكبرى.

قائمة الأهلي لمباراة القمة أمام الزمالك في الدوري

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان بيكهام، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، محمد هاني.

خط الوسط: محمود كهربا، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا.