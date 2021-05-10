محافظ جنوب سيناء يعلن موعد تطوير مدينة دهب وشاطئ رأس سدر

أعلن محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، اليوم الإثنين، بدء مشروعات تطوير مدينة دهب منتصف العام الجاري، والبدء في تطوير شاطئ رأس سدر عقب عطلة عيد الفطر المبارك.

وعقد محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ اجتماعاً لبحث مشروعات تطوير مدينة دهب في إطار إعلان المحافظ لعام 2021 عام تطوير مدينة دهب.

وبحث المحافظ مقترح المشروعات الخاصة بتطوير المدينة منها صالة رياضية متنوعة، وأعمال تجميل وتشجير، وأعمال أخرى متنوعة يتم تطويرها علي مراحل مختلفة.

وأعلن محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع أنه سيتم البدء في تلك المشروعات الخاصة بمدينة دهب في منتصف العام الجاري 2021 تواكباً مع الخطة الاستثمارية 2021 / 2022 .



تطوير شاطئ رأس سدر



وأضاف فودة أنه في إطار تطوير مدينة رأس سدر فإنه تقرر البدء في أعمال تطوير شاطئ المدينة بعد عطلة عيد الفطر المبارك.. موضحاً ان تطوير الشاطئ بطول 1.6 كم و تبلغ تكلفته التقديرية 10 ملايين جنيه كمتنفس لأهالي مدينة رأس سدر .

حضر الاجتماع اللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء عارف عبدالعزيز رئيس مدينة دهب، ورئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، ومدير شرطة المرافق، ومدير الطب البيطري ، والزراعة، والمتابعة الميدانية والمعنيين.

إجراءات احترازية قبل عودة السياحة

وفي سياق منفصل اتخذت وزارة الصحة إجراءات احترازية استعداداً لعودة السياحة في محافظة جنوب سيناء، وأوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ الحجر الصحي في كل من مطار شرم الدولي، وميناء شرم البحري، وميناء نويبع البحري، ومنفذ طابا البري.

جانب من اجتماع محافظ جنوب سيناء

جانب من اجتماع محافظ جنوب سيناء