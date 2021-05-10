«بيونتك» الألمانية تعتزم إنتاج لقاحاتها في سنغافورة

أعلنت شركة "بيونتك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية أنها ستستثمر "مئات الملايين" من الدولارات لإنشاء مقر لها في جنوب شرق آسيا في سنغافورة، فيما تقول إنه خطوة أولى لتوسيع عملياتها في المنطقة.



وقالت الشركة - التي طورت لقاح مضاد لفيروس كورونا بالاشتراك مع "فايزر" الأمريكية - إنها تخطط لأن تفتتح هذا العام مقرها الإقليمي في سنغافورة ، وتبدأ في بناء منشأة تصنيع، لتكون أول منشأة تنتج مستحضرات بتقنية mRNA في البلد الآسيوي، ويتوقف ذلك على اعتماد التخطيط، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.



ولفتت "بيونتك" إلى أن الموقع سيوفر ما يصل إلى 80 وظيفة وقد يبدأ تشغيله بحلول عام 2023.



وقال أوجور شاهين، الرئيس التنفيذي للشركة التي بدأت المفاوضات مع سنغافورة منذ أكثر من عام، إن الاستثمار فيها هو "الخطوة الأولى التي تظهر أننا نوسع [شبكة التصنيع الخاصة بنا] من أوروبا لنضع بصمتنا في آسيا".



وقال شاهين إن الاتفاقية الأخيرة، التي ستخصص بموجبها الشركة لسنغافورة نسبة من اللقاحات المصنعة فيها، ستساعد الشركة على بناء مركز "يمكنه خدمة أجزاء من آسيا وبالتالي تقليل العبء على التصنيع العالمي".



وأضاف أن التوسع في سنغافورة لن يعزز إنتاج اللقاحات على الصعيد العالمي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مؤكدًا أن العرض العالمي الحالي لا يمكن تعزيزه إلا من خلال "زيادة قدرات الإنتاج الحالية".. وقالت "بيونتك" إن عملياتها في سنغافورة ستكون طويلة الأجل و"تمتد إلى ما بعد كوفيد".



ويأتي هذا الإعلان بعد أن قالت شركة "فوسون" الصينية أمس /الأحد/ إنها ستقيم مشروعًا مشتركًا مع "بيونتك" لتصنيع وتسويق لقاح الشركة الألمانية المضاد لكوفيد-19.

وقد أظهرت بيانات معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الإثنين، ارتفاعا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 6 آلاف و922 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد ارتفع إلى 3 ملايين و527 ألفا و251 إصابة.

وأضافت أنه تم تسجيل 54 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 84 ألفا و829 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.