صلاة النبي أحسن.. صيغة الصعايدة للصلاة على الرسول (ص)

هناك عدة صيغ للصلاة على النبى (ص) تمتاز بها الحارة المصرية والمعروفة بثراء لغتها العامية التى تجد فيها للكلمة الواحدة عدة مفردات ومرادفات مختلفة، وفى هذه السطور نتناول أنواع الصيغ التى ابتكرتها الحارة فى الصلاة على رسول الإنسانية.



صلاة النبى أحسن

لهذه العبارة معنيان متضادان فى الحارة المصرية، ففى الصعيد تقال عبارة صلاة النبى أحسن بمعنى الاعجاب الشديد بالشئ، لكن فى نفس الوقت صلاة النبى أفضل منه ويمكننا أن نقول إن معناها فى صعيد مصر هذا الشئ جميل وليس هناك ما هو أجمل أو أفضل منه إلا صلاة النبى (ص).



أما المعنى الثانى الذى تجده فى القاهرة أو الدلتا فمعناه مختلف تماما حيث تقال هذه العبارة لتبكيت الشخص الذى لم يقدم المرجو منه فيقال له يا صلاة النبى أحسن، وبالقطع لا يقصد المصريون الإساءة للنبى (ص) إلا أن العبارة بهذه الطريقة لا تكون فى موضعها الصحيح.

صل على أبو فاطمة

عبارة مصرية خالصة يقولها المصريون فى معرض حديثهم، حيث بدأ الكلام لا يحلو إلا بالصلاة على المصطفى، وأحيانا تأتى من قبيل التهدئة ومنع التعصب، فحين يثور شخص فى الحارة يقول له الباقون ياعم أهدى وثدصل على ابو فاطمة كده وروق.

صل على سيدك

يكتفى القائل أحيانا بعبارة صل على سيدك دون أن يتمها لانه يعلم مسبقا أن المتلقى يعلم أن سيده هو النبى (ص) وأحيانا تقال صل على سيدك النبى.

صل على الحبيب قلبك يطيب

عبارة دارجة فى الحارة المصرية تقال فى وقت الاعجاب بشئ جميل . كما أنها تقال بقصد درء الحسد ، وتقال فى وجه الحاسد ،

صل على كامل النور

واحدة من صيغ الصلوات على النبى صل الله عليه وسلم الضمنية فى الحارة المصرية والتى لم يذكر فيها اسم النبى لكن الجميع يعرف أنه تخص النبى (ص) وتقال بقصد البهجة والفرحة، وهناك عبارات أخرى للصلاة على النبى فى الحارة المصرية مثل: يا على طه، صل على المصطفى، صل على الرسول.