الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2021.. اعرف التفاصيل

امتحانات
امتحانات

ما زالت عمليات البحث مستمرة حول موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2021؛ حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الموعد، بالبحث عنها عبر منصات البحث الإلكتروني الشهيرة، وخاصة أننا على أعقاب نهاية الفصل الدراسي الثاني، فالكثير من الطلاب يريد معرفة الموعد حتى يجروا استعدادتهم للامتحانات، وخاصة بعد جائحة كورونا.


موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2021

 

وفقا لما تم الإعلان عنه، فإن موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2021، تبدأ في شهر يونيو المقبل، واعتبارا من يوم 5 يونيو المقبل، يؤدي طلاب الدبلومات الفنية الامتحانات العملية والمعلمية، موضحا أنّ الامتحانات ستنتهي 17 يونيو، في لجان مؤمنة، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل مواجهة فيروس كورونا.
ومن المقرر أن تبدأ عملية تصحيح المواد من يوم 26 يونيو حتى يوم 10 يوليو المقبل 2021، وفقا لما أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

 

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تعلميات وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية

من جهتها، شددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات على ضرورة عدم اصطحاب الطلاب لأي أجهزة إلكترونية، والتفتيش على الكمامات الطبية حتى لا يسستخدمها الطلاب في الغش، وإنّ الامتحانات تسير بشكل منتظم منذ الساعات الأولى لعقدها، ولم يتم رصد أي معوقات واجهت الطلاب، وشددت الوزارة على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

 

منصات تعليمية إلكترونية

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، قامت بإطلاق العديد من المنصات الإلكترونية التعليمية بعد أن انتشار جائحة كورونا المستجدة التي أدت إلى تقليص عدد أيام الدراسة، وتغيير الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وقررت الوزارة أن الأجازة الصيفية تبدأ بعد انتحانات شهر أبريل، بعد دخول مصر في الموجة الثالثة من جائحة كورونا المستجدة، والتي أدت إلى الارتفاع الشديد في عدد الإصابات، لمساعدة الطلاب في متابعة مناهجهم الدراسية والمقررات ومتابعة ما تبثه الوزارة في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية، وأيضا تتيح تواصل أولياء الأمور مع الطلاب وإدارة المدرسة، والتعامل مع جميع أطراف العملية التعليمية بكل سهولة ويسر.

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