السيطرة على حريق بقسم الأشعة بمستشفى الزهور فى بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، السيطرة على حريق محدود بقسم الأشعة بمستشفى الزهور التابع للهيئة فى بورسعيد، مؤكدة انتظام العمل بالمستشفى لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أنه قد نشب حريق محدود بسبب ماس كهربائي، ظهر اليوم الإثنين، داخل غرفة الأشعة المقطعية بمستشفى الزهور، وأنه فور وقوع الحريق، تم عمل نظام الحريق الخاص بإطفاء الحرائق، وفقًا لنظام الحماية المعمول به داخل المستشفى، وتم إخماد الحريق.

- تنسيق مع الإسعاف والمطافئ لاتخاذ التدابير اللازمة

وأضافت، كما أنه قامت غرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بفرع هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد بالتنسيق التام مع فرق الإسعاف وفرق المطافئ، وذلك لاتخاذ كل التدابير اللازمة لإدارة الأزمة والسيطرة عليها، مؤكدة تعامل الغرفة على مدار الساعة مع أي أزمات أو أحداث طارئة بما يضمن توفير كل معايير السلامة والأمان للمرضى بجميع المنشآت الصحية التابعة لها ببورسعيد.

وتؤكد الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم الاطمئنان على سلامة جميع المرضى بمستشفى الزهور بورسعيد، وكذلك التأكد من سلامة الفرق الطبية وكافة العاملين بالمستشفى، مشيرة إلى أنه فور انتهاء الحدث تم الانتظام الكامل للعمل بكل أقسام المستشفى.