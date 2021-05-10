الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد شيبة ضيف آخر حلقات الموسم الخامس من «شيخ الحارة والجريئة»

شيخ الحارة والجريئة
شيخ الحارة والجريئة

يحل المطرب الشعبي أحمد شيبة ضيفًا على آخر حلقات الموسم الخامس من برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، غدًا، على قناة "القاهرة والناس".

يفتح شيبة قلبه ويتحدث عن حياته الفنية وبداياته في الإسكندرية حتى احترافه الغناء ومحاربته في أول حياته، وحقيقة خلافه مع محمد رمضان، وسبب عداوة المطرب محمود الليثي له في البداية والعديد من التفاصيل التي تذاع لأول مرة كما يغني شيبة عددًا من أغانيه الشهيرة احتفالًا بحلول عيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن فقرات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية "مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة".

كما فاجئ فريق البرنامج ضيوف حلقات "شيخ الحارة" في نهاية الحلقة بنقلهم إلى العالم الافتراضي، وهو الذي قوبل برد فعل متباين بين خوف ورعب ودهشة واستمتاع بالمفاجأة التي كانت البديل لامتناع الضيوف عن الإجابة على أي من أسئلة مثلث الخطر.

"شيخ الحارة والجريئة" 
عقب أذان المغرب مباشرة الساعة 6:35 مساءً والإعادة 12 منتصف الليل.

برنامج شيخ الحارة والجريئة أحمد شيبة إيناس الدغيدي عيد الفطر المطرب

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