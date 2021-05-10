«دينية النواب» تقر مشروع موازنتي الأوقاف والأعلى للشؤون الإسلامية

ناقشت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022 فيما يخص هيئة الأوقاف المصرية، ووافقت عليها.

وتبلغ إجمالى الموازنة المقدرة لهيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2021/2022، 4 مليارات و67 مليونا و871 ألف جنيه، منها 235 مليون جنيه للأجور، و32 مليون جنيه للمصروفات، و983 مليونا و238 ألف جنيه لبند استخدامات استثمارية، ومليار و226 مليون و579 ألف جنيه للتحويلات الاستثمارية، وبلغت جملة الاستخدامات الاستثمارية 2 مليار و209 مليون جنيه.



وبلغت جملة الإيرادات المقدرة فى مشروع موازنة هيئة الأوقاف المصرية مبلغ مليار و858 مليون جنيه، ومبلغ 2 مليار و209 ملايين و817 ألف جنيه، للإيرادات الرأسمالية المتنوعة.



وأكدت هيئة الأوقاف المصرية توافقها مع وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، على بنود مشروع موازنة الهيئة.

كما ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022 فيما يخص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية).



ووفقا لمشروع الموازنة المقدرة للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فإجمالى المقدر للموازنة مبلغ 28 مليون و780 ألف جنيه، للسنة المالية 2021/2022، بزيادة نحو 3 ملايين جنيه عن موازنة العام المالى 2020/2021.



وبلغت جملة الإيرادات المقدرة نحو 2 مليون جنيه، ومخصص لبند الأجور وتعويضات العاملين، نحو 15 مليون و560 ألف جنيه، ولبند شراء السلع والخدمات نحو 6 ملايين و610 آلاف جنيه، ولبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 5 ملايين و287 ألف جنيه. ولبند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) نحو مليون و300 ألف جنيه.

وأكد ممثل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال الاجتماع، أنهم موافقون على الموازنة المخصصة للمجلس، وأن هناك تنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط، وطلب نقل بند صيانة الآلات والمعدات للباب السادس وزيادته 500 ألف جنيه.



ووافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف، على موازنة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وقال الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، ورئيس الجلسة، أن اللجنة توصى بتطوير معسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية التابع للمجلس، واستغلاله واستثماره بشكل يدر دخل للدولة ولوزارة الأوقاف.