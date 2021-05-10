الهند تبرم اتفاقًا لاستيراد 300 ألف جرعة «ريمديسيفير» المصرى

- السفير الهندي يشكر مصر على دعمها لبلاده خلال الجائحة.

د. رياض أرمانيوس: «ريمديسيفير» العلاج الأكثر فعالية لمرضى كورونا وحقق نجاحات بمختلف قارات العالم.

أبرمت سفارة الهند في القاهرة، نيابة عن وزارة الصحة ورعاية الأسرة في حكومة بلادها، اليوم، اتفاق تعاون مشترك مع شركة «إيفا فارما»، إحدى شركات الأدوية الرائدة العاملة في أكثر من 41 دولة حول العالم، لتوريد قرابة 300 ألف جرعة علاجية من دواء «ريمديسيفير إيفا فارما»، إلى بلادها، للمساهمة في جهود مواجهة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في الدولة الهندية.

وقع الاتفاق في مقر السفارة الهندية اليوم السفير الهندي لدى القاهرة أجيت جوبتيه، والدكتور رياض أرمانيوس، الرئيس التنفيذي لشركة «إيفا فارما».

- السفير الهندي يشيد بدعم مصر لبلاده

وأشاد السفير الهندي، بحرص الدولة المصرية والمؤسسات الوطنية المصرية على دعم الدولة الهندية في مصابها الأليم بانتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد بصورة كبيرة في بلاده، معرباً عن ثقته في نجاح «ريمديسيفير إيفا فارما» في المساهمة بصورة فعالة في شفاء عشرات الآلاف من المرضى، وتخفيف آلامهم.

ووجه «جوبتيه»، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على توجيههم لكل الجهات المسئولة بالدولة المصرية للتعاون مع الهند في مواجهة مصابها الأليم، والذي بناءً عليه تم إرسال كميات من الأكسجين الطبي لبلاده، فضلاً عن تعاون شركة «إيفا فارما» مع حكومة بلاده لتلبية احتياجاتها من «ريمديسيفير»، وغيرها من الأدوية والمستلزمات الطبية حسبما سيتفق عليه الطرفان فيما بينهم.

- أرمانيوس: عقار «ريمديسيفير» سيسرع من شفاء المصابين



من جهته، أكد الدكتور رياض أرمانيوس، الرئيس التنفيذي لـ«إيفا فارما»، ثقته في تسريع «ريمديسيفير إيفا فارما» لشفاء الحالات المُصابة بفيروس كورونا، حيث يعتبر حالياً العلاج الأكثر فعالية حول العالم في علاج مصابي كورونا حتى الآن، موضحاً أن هذا الدواء يمنع تكاثر كورونا داخل خلايا الجسم البشري، ويوقف انتشاره، مما سيقلل نسب الوفاة في الهند عقب تناول هذا العقار.

وأعلن «أرمانيوس»، أن الدواء حقق نجاحات كبيرة في دول من مختلف قارات العالم، بعد تصديره لعدد كبير من البلدان، حيث تمتلك «إيفا فارما» حق توفير العقار لـ 127 دولة حول العالم، من بينها مصر.

- خطوط الإنتاج حاصلة على الاعتماد من وكالة الأدوية الأوروبية

ولفت إلى أن خطوط الإنتاج لدى «إيفا» حاصلة على شهادات الاعتماد من وكالة الأدوية الأوروبية، كما أنها تطبق أعلى معايير الجودة حول العالم، ما يُمكن الشركة من تصدير منتجاتها للكثير من دول العالم، مشيرًا إلى أن «إيفا» بصدد تصنيع المادة الخام لـ«ريمديسيفير» بإنتاج كمي ضخم خلال الأيام القليلة المقبلة، ما سيمكنها من التوسع في توفير تلك الكميات سواء لدولة الهند أو أي دولة تطلبه حول العالم، مشيراً إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي منه بالفعل، بفضل إنتاجه داخل مصانع «إيفا» كأحد أول 3 مصانع حول العالم تنتجه بموافقة اتفاق أبرمته الشركة مع شركة جلياد ساينسيز العالمية المُبتكرة للدواء.

- إنتاج أكبر كمية من الدواء لتوفير احتياجات الدولة والتصدير للخارج



ولفت الرئيس التنفيذي لـ«إيفا فارما» إلى عمل الشركة على إنتاج «ريمديسيفير» على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، حتى تستطيع إنتاج أكبر كمية ممكنة من الدواء لتوفير كل احتياجات الدولة المصرية منه، والتصدير لبلدان كثيرة حول العالم، موضحاً أن الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة بلغت 1.5 مليون «فيال» من «ريمديسيفير إيفا فارما» حالياً للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من هذا الدواء، خصوصاً بعد النجاحات الحقيقية التي حققها على مستوى العالم.

وأكد أن مهمة «إيفا» الأساسية هي «إنسانية» عبر المساهمة في تخفيف آلام المرضى وتسريع شفائهم، مشيراً إلى عملها على «التوزيع العادل» للدواء للدول التي تحتاجه.