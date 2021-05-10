الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت: إنهاء الحظر الجزئي اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر

دولة الكويت
دولة الكويت

قرر مجلس وزراء الكويت، اليوم الإثنين، إنهاء حظر التجول الجزئي المطبق في الدولة، اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر المبارك الساعة الواحدة صباحًا.

وقال رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم في مؤتمر صحفي (عن بعد)، إن مجلس الوزراء قرر إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتبارًا من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 5 من فجر اليوم التالي، وذلك باستثناء الصيدليات ومنافذ تسويق الأغذية والأسواق الموازية وخدماتها والمستلزمات الصحية والتموينية والمطاعم والمقاهي وخدمات الصيانة وذلك حتى إشعار آخر.

 - فتح دور السينما والمسارح والسماح لدخول المحصنين فقط

كما قرر مجلس وزراء الكويت، فتح دور السينما والمسارح والسماح لدخول المحصنين فقط، بالإضافة إلى السماح لاستلام الطلبات من المطاعم والمقاهي فقط دون البقاء بالداخل، وذلك اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما شددت الحكومة الكويتية على ضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات وزارة الصحة الكويتية بهذا الشأن، على أن یتم مراجعة ھذا القرار بعد التقییم الدوري للوضع الصحي في البلاد.

- تحديد عدد العاملين في مقار العمل بـ 60%

وقررت الحكومة الكويتية، تحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل العام والخاص بما لا يتجاوز الـ 60%، على أن تتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل، وفي حالة الحاجة إلى الزيادة، يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، على أن يُعمَل بالقرار اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 17 مايو 2021، وذلك حتى إشعار آخر.

كذلك قرر مجلس الوزراء الكويتي، إيقاف رحلات الطيران التجارية المباشرة - باستثناء طائرات الشحن - مع كل من نيبال، باكستان، بنجلاديش، وسريلانكا، وذلك حتى إشعار آخر.

ووفقًا لقرارات الحكومة الكويتية الجديدة، يُمنَع دخول البلاد للمقيمين القادمين من كل من؛ نيبال، بنجلاديش، باكستان، سريلانكا، سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى، ما لم يقيموا خارج تلك الدول مدة 14 يومًا على الأقل، وذلك حتى إشعار آخر.

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الكويت الحظر الجزئي عيد الفطر إنهاء مجلس الوزراء

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