الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الغربية» تناقش آليات الدعم للمشاركة في مبادرة «حياة كريمة»

تعليم الغربية
تعليم الغربية

عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا بحضور وكيل المديرية، ومدير عام الشئون التنفيذية، مدير عام التعليم الفني، مدير عام التعليم العام، مديرو إدارات البيئة والسكان، التربية الخاصة، رياض الأطفال، المركز الاستكشافي؛ لمناقشة واستعراض آليات أهم إسهامات التربية والتعليم المقدمة من المركز الاستكشافي بالتعاون مع الأقسام المختلفة، ولدعم المركز للمشاركة في مبادرة حياة كريمة.


وأكد وكيل وزارة التعليم بالغربية، أن دعم المركز الاستكشافي لمبادرة “حياة كريمة"، من خلال عقد دورات للطلاب ذوي الهمم وكيفية الاستفادة من تميزهم بالتعاون مع التربية الخاصة، وعقد دورات تثقيفية للأمهات للتعامل مع أطفالهم في مرحلة رياض الأطفال بالاستعانة برياض الأطفال وخبراتهم.

وأضاف أنه تم عقد ورش عمل للأسر الفقيرة وتعليمهم بعض الصناعات الصغيرة والمشغولات اليدوية بالتعاون مع التعليم الفني، وعقد ورش عمل على بعض الفنون كالرسم والزخرفة والإلقاء والموسيقى بالتعاون مع التخصصات اللازمة تحت إشراف المركز، وغيرها من الأنشطة الثقافية والتوعوية والفنية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق رحمي، محافظ الغربية.

وفى إطار منفصل، قام وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بتكريم سمارة محمد السيد النحاس، معلم أول اللغة العربية بمدرسة الشهيد عبد الرحمن أصلان الثانوية، بغرب طنطا التعليمية، والذي قام برسم علم مصر على الترعة المبطنة بقرية محلة مرحوم، مسقط رأسه، بمجهوده الذاتي، وذلك تعبيراً عن انتمائه وحبه لبلده العزيز مصر، فضلاً عن تعزيز روح الانتماء والوطنية لدى نفوس النشء والجيل القادم.


وأكد وكيل الوزارة أن مثل هذه الأعمال المتميزة تخلق بداخل نفوسنا الحب والانتماء لبلادنا، وتعطينا من الطاقة الإيجابية ما يدفعنا لبذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة الوطن وأبنائه، كما كرم وكيل الوزارة، محمد إبراهيم الدسوقي، موجه عام التبريد والتكييف، ونبيل محمود موسى، موجه عملي التبريد والتكييف، على جهدهما المبذول والتفاني في العمل خلال العام الدراسي 2020 / 2021.


وأكد وكيل الوزارة أن تكريم المتميزين والمجتهدين في العمل، يدفعهم لبذل المزيد من الجهد، ويعطي دافعا قويا لزملائهم في العمل، تم التكريم بحضور فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني بالمديرية.

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