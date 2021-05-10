أسرة توزع 10 آلاف وجبة على المحتاجين فى مطروح خلال رمضان: «بنجهّز للعيد»

عزمت أسرة مكونة من ثمانية أفراد في محافظة مطروح النية على طهي وجبات الإفطار يومياً في شهر رمضان وتوزيعها على الأسر الأشد احتياجاً.

وخاطبت إحدى فتيات هذه الأسرة أهالي محافظة مطروح عبر «فيسبوك» للاستجابة ومساعدتهم في المواد الغذائية، بالإضافة إلى تجهيز الكحك والبسكويت وشراء ملابس الأطفال بمناسبة حلول عيد الفطر.

وقالت آية نصر الدين لـ«الدستور»، إنها وبمساعدة والدتها وأفراد أسرتها تقوم بطهي وجبات إفطار رمضان يومياً وتوزيعها على الحالات الأشد فقراً في مطروح وعدد من أسر العزل المنزلي.

وأوضحت أنها تقوم يوميًا بتوزيع وجبات الإفطار، حيث إن عدد الأسر المستهدفة 480 أسرة من الأشد احتياجاً خلال شهر رمضان، مؤكدة أن ذلك يتم بشكل مستمر خلال الشهر الكريم.

وأكدت أنها وأسرتها تحاول مساعدة الأسر الأشد فقرًا والوصول إليهم بالإضافة إلى الاهتمام بعدد من حالات العزل المنزلي المصابة بكورونا، مشيرة إلى أن الأماكن المستهدفة هي من الكيلو 8 وحتى الكيلو 1، ومنطقة علم الروم، ومنطقة الريفية، ومنطقة السنوسية، ومنطقة زاهر جلال، ومنطقة حي الزيتون، الإيواء، ومنطقة مينا حشيش.

وتابعت: أنها بمساعدة عدد من المتبرعين تم تجهيز وتوزيع 362 شنطة مواد غذائية خلال شهر رمضان، مؤكدة أنه بعد انتهاء شهر رمضان سيتم التجهيز للبدء في طهي وتوزيع وجبات على الأسر الأشد احتياجاً أسبوعياً: «وزعنا 10 آلاف وجبة على الأسر الأشد احتياجاً ومكملين».

وأشارت إلى شراء ملابس عيد الفطر لـ163 طفلًا وطفلة من الأيتام والأسر الأشد احتياجاً، مؤكدة تجهيز كحك العيد والبسكويت، وتم توزيع جزء على الأسر المستهدفة وجار توزيع الجزء الآخر وذلك لإدخال البهجة والفرحة والسرور عليهم.