الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
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محافظات

إيقاف مخالفة بناء بالأقصر (صور)

العميد طارق لطفي
العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر برئاسة العميد طارق لطفى رئيس المدينة، أعمال بناء مخالفة بشارع فندق المروة بمنطقة حي جنوب بالمدينة، وجاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء بدون ترخيص من السلطة المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر، أنه أثناء مروره اليومي تلاحظ رصد مخالفة بناء بشارع فندق المروة وعلى الفور تم إخطار حي جنوب والإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية وقسم الإشغالات لتنفيذ حملة مكبرة قادها بنفسه، لإيقاف أعمال البناء في المهد.

وأشار العميد طارق لطفي إلى أن البناء المخالف عبارة عن تجهيزات لبناء دور 7 علوي، وعلى مساحة 70 م 2 وأنه تم التحفظ علي مواد وأدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

وأكد رئيس مدينة الأقصر تكثيف المتابعة على مدار اليوم لرصد أي مخالفة بناء وإزالتها فى المهد فوراً، مشيراً إلى أهمية التزام جميع المواطنين باتباع اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال البناء حتى لا يضع أحد نفسه تحت طائلة القانون.

 

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