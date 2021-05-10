بوتين: 21 مليون شخص تلقوا اللقاح فى روسيا.. وعملية التطعيم مستقرة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن عملية التطعيم ضد فيروس "كورونا" تسير في البلاد بشكل مستقر.

وقال بوتين- حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية- إن "الوضع في البلاد، وفقا للخبراء مستقر".. مضيفا "نحن بحاجة إلى الاستمرار في تلقي اللقاحات وإجراء الفحوصات، لأنهما مكونان مهمان للغاية من أجل التغلب على هذا الوباء وعواقبه في المستقبل".

وأشار بوتين إلى أنه تم تطعيم نحو 21 مليون شخص ضد فيروس "كورونا" في روسيا.

وسجلت روسيا ثلاثة لقاحات محلية ضد فيروس "كورونا" المستجد، وهي "سبوتنيك v" و"إبيفاك كورونا" و"كوفيفاك".

وقد تجاوز عدد المرضى المتعافين من فيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم حاجز 4 ملايين ونصف المليون حالة شفاء، وذلك بعد تماثل 6774 مريضا للشفاء التام ومغادرتهم المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من كورونا إلى 4 ملايين و502 ألف و906 أشخاص.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي ارتفاع عدد الإصابات بعدما تم تسجيل 8465 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير مقارنة بـ8419 إصابة في اليوم السابق، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها أربعة ملايين و888 ألفا و727 إصابة مع تسجيل 321 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة مقابل 334 وفاة أمس، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 113 ألفا و647 حالة وفاة مع بقاء 272 ألفا و174 حالة نشطة.

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، قد قال أمس الأحد، إنه من المتوقع الوصول إلى المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في روسيا بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وذكرت كالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية، أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا في روسيا منذ بدء الجائحة قد تجاوزت 4 ملايين و870 ألف حالة.

وبدأت روسيا يوم 5 ديسمبر الماضي حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد “كوفيد-19” وهو لقاح "سبوتنيك 5" في أغسطس الماضي، وقد طوره مركز جاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.