«تنسيقية الأحزاب» تصطحب جلوريا فيتال فى زيارة للمتحف المصري

زارت السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، اليوم الإثنين المتحف المصري، وكان في استقبالها عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شريف الرفاعي وسلمي السرتي، وتم التقاط عدد من الصور التذكارية أمام المتحف.

وحرصت جلوريا فيتال، على زيارة قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصرى، وعبرت عن سعادتها بالزيارة، قائلة: "حلمها تحقق بزيارة مصر".

وعبر داستن نجل السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، عن سعادته بالترحاب الذي وجدته من التنسيقية، وتسهيلهم للزيارة منذ اللحظات الأولى، معربا عن سعادته بتحقيق أمنية والدته وزيارته المعالم السياحية.

وعلى هامش الزيارة قال شريف الرفاعي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن الزيارة جاءت لتلبية دعوة السيدة الأمريكية وعلى الفور نسقت التنسيقية جدول الزيارة، وتبنيها للدعوة ودعوة السيدة لزيارة مصر، مضيفا أنه تم معرفة طلبها من خلال وسائل الإعلام.

وأضاف الرفاعي، لـ"الدستور"، أن السيدة الأمريكية أعربت عن سعادتها بتحقيق حلمها لزيارة مصر، مؤكدا هي رسالة للعالم.

ومن جانبها قالت سلمي السرتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب يفتتح، إنه تم التنسيق مع "داستن" نجل السيدة الأمريكية، لتنظيم الزيارة الذي أبدى سعادته وسعادة والدته بالزيارة ورؤيتها لمعالم القاهرة، مؤكدة أن الزيارة تعتبر حدث مهم بالنسبة لمصر وتسويق سياحي لمصر ولمعالمها التي يسعي العالم لزيارتها ويري عظمة الحضارة المصرية.

يذكر أن السيدة جلوريا اختارت زيارة مصر كآخر حلم لها أثناء رحلة علاجها من مرض السرطان، وقامت التنسيقية علي الفور بتلبية طلبها واستقبالها منذ اللحظة الأولي ووضع برنامج سياحي يليق بحلمها الكبير.

وتواصل السيدة الأمريكية رحلتها في مصر مهد الحضارة بشغف كبير ونشاط متجدد، وكأنها عادت مرة أخري إلي قوتها وشبابها بزيارة المكان الذي بدأ منه التاريخ.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قامت بالتواصل مع "داستن فيتالى" ابن السيدة الأمريكية جلوريا، والتى أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها فى زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافى فى طهى وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته، كما أبلغتهم التنسيقية بأنها ستكون فى انتظارهم فور وصولهم إلى المطار.

وبدأت "التنسيقية" بإعداد برنامج سياحى متكامل يليق بحلم هذه السيدة التى تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التى لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

وتوجهت التنسيقية بخالص الشكر لابن هذه السيدة على إخلاصه لوالدته وعمله على تلبية رغبتها أثناء رحلة علاجها من السرطان، ومن منطلق حرص التنسيقية على تشجيع هذه الأعمال النبيلة ونقل صورة مصر للعالم كله، فإن التنسيقية سوف ترافقهم على مدار رحلتهم من القاهرة إلى شرم الشيخ لاصطحابها فى جميع الأماكن السياحية التى تتمنى أن تراها.

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