إيطالية تتلقى 6 جرعات من لقاح فايزر عن طريق الخطأ

تلقت إيطالية 6 جرعات من لقاح «فايزر - بايونتيك» المضاد لفيروس «كورونا» عن طريق الخطأ، أمس الأحد، ووُضعت تحت المراقبة بمستشفى في «توسكانا» وسط البلاد، لكنها بصحة جيدة.



ووفقا وكالة الأنباء الإيطالية، فقد ارتكبت الممرضة التي كانت تعطيها اللقاح خطأً، وبدلاً من حقن جرعة واحدة للشابة البالغة من العمر 23 عاماً، حقنت القارورة بكاملها؛ أي نحو 6 جرعات.

ووفقاً للمصدر نفسه، فإن تجربة لقاح «فايزر - بايونتيك» فيما يتعلق بجرعة زائدة محتملة، توقفت عند 4 جرعات محقونة في الوقت نفسه، وبالتالي من غير المعروف ما تداعيات 6 جرعات.



وأُبلغ في السابق عن جرعات زائدة من لقاح «فايزر - بايونتيك» في الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وإسرائيل، بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.



وكانت قد اعلنت المفوضية الأوروبية ودول الإتحاد الأوروبي باقتناء 1.8 مليار جرعة من لقاح "بيونتيك/فايزر" خلال سنتين، لأجل "توفير الاحتياجات المستقبلية"، وهذا وفقا لما أفادت به رئيسة المفوضية، أورزولا فون دير لاين، في تغريدة له على "تويتر" اليوم السبت.

وقالت فون دير لاين: "يسعدني أن أعلن أن (المفوضية الأرووبية) وافقت للتو على عقد لتأمين 900 مليون جرعة"، كما تتيح الصفقة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شراء 900 مليون جرعة أخرى.

وأضافت: "ستلي ذلك عقود أخرى وتكنولوجيا أخرى لتصنيع اللقاحات". وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتوفير احتياجاته المستقبلية من الجرعات المنشطة، والتعامل مع "السلالات المحتملة" وتطعيم الأطفال والمراهقين.

كما دعت الإتحاد الأوروبي واشنطن إلى رفع صادراتها من اللقاحات، وهي التي اتفقت مع تحالف "بيونتيك /فايزر" لإنتاج اللقاحات على شراء 1.8 مليار جرعة إضافية من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد للفترة ما بين 2021 و2023.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن قيمة الصفقة النهائية مع الشركتين الألمانية والأمريكية تبلغ 35 مليار يورو أي 43 مليار دولار أمريكي، وأنها سوف تؤدي إلى تنفيذ استثمارات أخرى في ألمانيا وبلجيكا.

والتزمت المفوضية الصمت إزاء أسعار الجرعات التي يتم الحصول عليها من الموردين، لكن رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف قال في وقت سابق الشهر الجاري إن سعر الجرعة في الصفقة الجديدة يبلغ نحو 19.50 يورو، بزيادة عن التعاقدات السابقة. وأكدت مصادر بالاتحاد الأوروبي أن تكلفة الجرعة الواحدة يقل عن 20 يورو.