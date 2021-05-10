الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توريد 133288 طن قمح في كفرالشيخ

زراعة القطن
زراعة القطن

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، حيث تم استلام 133288 طن و212 كجم طن قمح حتى صباح اليوم الإثنين، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى الانتهاء من حصاد 230 ألف فدان وهي المساحة المنزرعة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام 20 صومعة وشونة وموقع تجميع، مؤكدًا أن لجنة تقدير إنتاجية فدان القمح توصلت إلى أن متوسط إنتاجية فدان القمح 16.63 أردب للفدان.

وأكد «نورالدين» ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

ووجَّه محافظ كفرالشيخ بضرورة تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كل مستحقاتهم، وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، مؤكدًا أن المساحة التي سيتم زراعتها بالقطن 70 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه تم حصاد 130 ألف فدان بنجر من 162 ألف فدان.

القطن القمح كفر الشيخ زراعة حصاد

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