الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تردد قناة أون تايم سبورت time sport hd الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تردد قناة اون تايم
تردد قناة اون تايم سبورت

يستعد عشاق كرة القدم لمباراة النادي الأهلي والزمالك في الدوري المصري اليوم في تمام الساعة التاسعة والنص مساءً، حيث ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت بمواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل متابعين كرة القدم عن تردد قناة أون تايم سبورت time sport hd الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري، حتى يتمكن المشاهد من مشاهدة المباراة من المنزل بدلاً من النزول.

وأعلنت الحكومة عن قرارات جديدة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهي فرض حظر على المولات والكافيهات والمحلات بالغلق في تمام الساعة الـ 9 مساءً، خوفاً على حياة المصريين من عدوى فيروس كورونا المستجد الذي عاود في الانتشار من جديد وأصبح أشد شراسة وخطورة عن السابق، ويجب على الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية..

وتستمر حتى الآن عمليات البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت time sport hd الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري، استعداداً لمشاهدة مباراة النادي الأهلي والزمالك في الدوري المصري اليوم في تمام الساعة التاسعة والنص مساءً، لذلك تابع مع “الدستور” في تقريرة حيث يرصد لمتابعين وعشاق كرة القدم كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل تردد قناة أون تايم سبورت time sport hd الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري وهو كالتالي.

 

تردد قناة اون تايم سبورت time sport hd الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

 

يمكنك الآن معرفة تردد قناة أون تايم سبورت time sport hd الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك لمشاهدة المباراة وأن في منزلك بدلاً من النزول إلى الشوارع، تابع مع “ الدستور ” تردد قناة اون تايم سبورت وهو كالتالي: 

 

تردد قناة اون تايم سبورت time sport hd

 

القمر الصناعي: نايل سات.

الجودة: hd.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطاً: 4/3.

أسم القناة: time sport.

التردد: 12654 أفقي H.

 

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تردد قناة ماجد للأطفال على النايل سات 2021

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تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2021

 

يمكنك الآن معرفة تردد قناة اون تايم سبورت ومتابعة مباراة النادي الأهلي والزمالك في الدوري المصري، والتي ستبدأ اليوم الموافق 10-5-2021 في تمام الساعة التاسعة والنص مساءً.

تردد قناة اون تايم سبورت time sport hd لنادي الأهلي الزمالك كورونا السيسي الدورى المصرى

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