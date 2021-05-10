تلقي طلبات لتأهيل 680 منزلًا ضمن مبادرة «حياة كريمة» في كفر الشيخ

قال المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ"الدستور" إنه تم استقبال ما يقرب من 680 طلبًا لتأهيل وترميم المنازل هناك، وذلك ضمن أعمال مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير القرى والريف، وتم تطبيقها في مركز مطوبس والقرى التابعة له في كفر الشيخ.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، أنه مع وجود وحدة شئون اجتماعية في كل قرية، فسيتم بحث إقامة مشروعات تناسب كل قرية ونشاط سكانها، فضلًا عن توسيع قاعدة المنتفعين من تكافل وكرامة هناك، وفق توجيهات الرئيس السيسي، في هذا الشأن برفع المستوى المعيشي للمواطنين هناك.

- توجيهات بسرعة إنهاء أوراق المواطنين

وأضاف "مسلم"، أنه يتم إنهاء أوراق المواطنين في أسرع وقت ممكن وأتابع ذلك بنفسي، ولكن لم يتم تطبيق ميكنة الخدمات بشكل كامل حتي الآن حيث تم تطبيقها في المراكز التكنولوجية، لافتًا إلى العمل على ميكنة كل خدمات المديرية بشكل سريع بسبب قلة أعداد الموظفين، مما يضعنا في سباق مع الزمن من أجل تخليص أوراق المواطنين.

- تطوير مركز مطوبس

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أكد أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تطوير مركز مطوبس بالمحافظة الذى يضم 18 قرية بعدد 187 تابعًا، موضحًا أن المركز يعيش به حوالى 350 ألف مواطن، أى ما يمثل 10% من إجمالي سكان كفر الشيخ، بتكلفة 6 مليارات جنيه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن مركز مطوبس كان مركزًا للهجرة غير الشرعية، ويعانى بعض المشاكل في المرافق والأمور التي تمس حياة المواطن بصفة عامة من الخدمات كالبريد والانتقال والتموين، مؤكدًا أن الدولة اهتمت بالمركز خلال الفترة الأخيرة.

- تحسين جودة الحياة أبرز أهداف المبادرة

وأشار "نور الدين" إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تحسين جودة الحياة، وتطوير الريف المصري، وتطوير المرافق كالمياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز، والطرق، موضحًا أنها تؤدى إلى تطوير النظام التعليمي بمركز مطوبس سواء العام أو الفني والمراكز المجاورة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تنفذ الخطط الاستثمارية بالتنسيق مع الدولة، قائلًا إن جودة الحياة في التعليم والصحة تضمن لأبناء كفر الشيخ مكانًا في المدارس والمستشفيات.