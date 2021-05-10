«ضل راجل» الحلقة 28.. ياسر جلال يهدد غادة بالقتل

نقدم لكم خلال هذا التقرير تفاصيل الحلقة 28 من مسلسل ضل راجل للنجم ياسر جلال.

وتشهد الحلقة 28 من مسلسل ضل راجل لياسر جلال أحداثا متصاعدة ومحاولة قتل جديدة.

تفاصيل الحلقة 28 مسلسل ضل راجل

تشهد الحلقة 28 من مسلسل ضل راجل مواجهة جلال لمصيرا مجهولا بعد أن يقوم بمطاردته رجال “عمرو” والذي يقوم بدوره ميدو عادل

وشهدت الحلقة 28 مسلسل ضل راجل الأحداث تشويقًا أكثر، بعد تعرض جلال لمحاولة قتل من جانب أحد أصدقاء ابنته شهد، بعد أن تواجد في منزله من أجل الحصول على إثبات نسب حفيدته.

وبدأت الحلقة 28 من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، بخروج سليم "محمد يسرى" من الحبس ويقول له حازم الذي يقوم بدوره عمرو عرفة انه السبب فيما يحدث لهم حاليا ويخبره بأن صديقم عادل قد مات وانه السبب في كل ذلك.

بينما ينتقل المشهد الي جلال الذي مازال يرقد في الفندق الذي يختبئ بف في وسط البلد مع الدكتورة ملكالتي تقوم بعلاجه بعد أن اطلق عليه عمرو الرصاص وأصيب حينما ذهب جلال لعمرو في منزله للحصول على ورقة زواج سليم وشهد المعرفية بالإضافة إلى الفيديو الذى يثبت تعديهم بالسحل والضرب على ابنته شهد "رنا رئيس" ومحاولة إجهاضها عنوة.

فيما يذهب عمرو “ميدو عادل” الي خالد “محمد علي رزق” والذي يقوم بدور صديق جلال ويطلب منه منه التوجه لمكان ما ويوافق خالد بعد أن علم ان الامر يتعلق بصديقه جلال ليذهب خالد الي بيت عمرو ويعرض عليه عمرو مبلغ كبير من المال من أجل اقناع جلال بالسكوت والتراجع عن قضية ابنته ولكن خالد يرفض في البداية ثم يعرض عليه أن تكون تلك الأموال له شخصيًا إذ نجح فى إقناعه بالتغاضى عن القضية، وهنا يبدأ خالد فى التفكير.

ويذهب خالد الي الفندق الذي يقيم به جلال ليقدم له شنطة الأموال ولكن يتتبعه مجهول ن قام باستئجارهم عمرو للتخلص من جلال ويقتحمون غرفته ويحدث بينهم وبين جلال اشتباكات ولكنه ينجح في الهرب بصحبة الدكتورة ملك وصديقه خالد.

بعد هروبه يذهب إلى بيت الدكتورة ملك ويترك معها الظرف الموجود به ورقة الزواج العرفي وفيديو سحل ابنته ثم يطمأن على بناته ويخرج

ويذهب “جلال” ياسر جلال لتتبع غادة صديقة سليم و أثناء قيادتها سيارتها يشهر فى وجهها السلاح، ويأمرها بأن تسير بالسيارة حيث يأمرها.

أبطال مسلسل ضل راجل

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

مواعيد عرض مسلسل ضل راجل

وكانت قناة "الحياة" قد أعلنت مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، وذلك فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.