محافظ الإسكندرية: نفذنا 3504 قرارات إزالة للمباني المخالفة

تنفيذ قرارات إزالة المباني المخالفة وخاصة أيام العطلات و الإجازات الرسمية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة بكل حزم وقوة، وذلك لما تمثله من خطورة داهمة على أرواح المواطنين ولما تشكله من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية، وتتسبب في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بالتصدي لأعمال البناء المخالف.

وأكد «الشريف» على رؤساء الأحياء بالاستمرار في تنفيذ قرارات إزالة المباني المخالفة وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، لمنع أي شخص تسول له نفسه استغلال فترات العطلات للبناء بدون ترخيص وللقضاء على هذه الظاهرة في المهد، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة ستعمل على ضبط العمران والقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، وتوفير حياة بها متنفس للمواطنين.

وبناءً على تكليفات المحافظ شنت أحياء المحافظة العديد من الحملات للقضاء على هذه الظاهرة في المهد، حيث بلغ إجمالي قرارات الإزالة التى نفذتها أحياء المحافظة في الفترة من ١ يناير ٢٠٢١ حتى ٧ مايو ٢٠٢١، ٣١٧ قرار إزالة للعقارات والمباني المخالفة، بينما بلغت عدد قرارات الإزالة التى تم تنفيذها خلال عام ٢٠٢٠، ٣١٨٧ قرار إزالة.

يذكر أن أعمال الإزالة التي تمت خلال عام ونصف تقترب مما تمت إزالته في 8 سنوات، حيث أن ما تم تنفيذه في الفترة من ١ يناير ٢٠٢١ حتى ٧ مايو ٢٠٢١ بلغ ٣١٨٧ إزالة، في حين أن عدد قرارات الإزالة التى تم تنفذها من عام ٢٠١١ وحتى عام ٢٠١٩ قد بلغت ٣٨٨٦ قرار إزالة.

وجدير بالذكر، أن حي العامرية ثان هو أكثر الأحياء تنفيذا لقرارات الإزالة الصادرة به، حيث بلغت عدد قرارات الإزالة التى نفذها الحي في الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى ٧ مايو ٢٠٢١ عدد ٩٤ قرار إزالة، وتبعه حي شرق من حيث عدد قرارات الإزالة التى نفذها خلال الفترة ذاتها حيث بلغت عدد قرارات الإزالة المنفذ به ٨٥ قرار إزالة، ثم حي العامرية أول والذي بلغت عدد قرارات الإزالة به ٣١ قرار إزالة.

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