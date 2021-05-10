الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي قبل إعلانها

طلاب
طلاب

انتهت عدد كبير من الإدارات التعليمية من تصحيح ومراجعة نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 وسيتم إعلان النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة قبل دخول عيد الفطر المبارك، في هذا السياق ترصد “الدستور” أهم المعلومات عن النتيجة حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أهم المعلومات عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 

- تصحيح الامتحانات في الإدارات التعليمية وليس المديريات
- النتيجة ورقية وليست إلكترونية 
- النتيجة بدرجات عادية وليست بنظام الألوان 
- النتيجة سوف يعرفها الطالب من المدرسة 
- لن تتدخل وزارة التربية والتعليم في نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021.

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ لجميع صفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، في إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب:

تفاصيل امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع لجميع السنوات 

تعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، وتتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية، 
ويؤخذ في الاعتبار الاكتفاء بالامتحان التحريري لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصفين الأول والثاني الثانوي.

 

موعد امتحانات الدور الثاني للطلاب المتخلفين 2021

للطلاب الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وأبريل (بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي) أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية) ومن أدوا الامتحان ولم يحصلوا على ٢٥٪ من الدرجة العظمى للمادة أو ٥٠٪ من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلي في المناهج المقررة لشهري مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع ١٥ سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفي زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد.

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في حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس، تقوم المدرسة بإعداد الامتحانات الخاصة بمواد الهوية القومية لطلابها بجميع الصفوف الدراسية تحت إشراف الإدارة التعليمية عدا طلاب grade 9 (شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي) حيث سيقومون باستلام امتحانات مواد الهوية القومية بعد الامتحان المحدد بالجدول الخاص بكل مديرية وإجابتها من المنزل.
تتولى المديريات التعليمية إعداد الجداول الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي بداية من شهر يونيو واعتماد النتائج من المحافظ.
يتولى مديرو المدارس اعتماد نتائج جميع الطلاب وإعلان نتائجهم، أما نتائج طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تعلن بالمدارس بعد اعتماد الإدارة التعليمية.

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