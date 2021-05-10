ألقاها والدها من الطابق الثالث.. النيابة تستعلم عن حالة طالبة العياط

تواصل نيابة العياط بمحافظة الجيزة، تحقيقاتها في إصابة طالبة سقطت من الطابق الثالث أثناء هروبها من تعدي والدها عليها بالضرب، ما أدى لإصابتها بكسور متفرقة بأنحاء الجسد، وذلك بسبب زيارة الفتاة لوالدتها المنفصلة عن والدها دون علمه .

واستعلمت النيابة من المستشفى عن حالة الطالبة المصابة لسماع أقوالها حول الواقعة كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، وقررت استدعاء عدد من شهود العيان من جيران الطالبة المجني عليها ممن فوجئوا بسقوط الفتاة من شرفة منزلها بالطابق الثالث وأبلغوا النجدة والإسعاف.

تفاصيل الواقعة

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس والد الفتاة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتسبب في إصابة ابنته وسقوطها من الطابق الثالث، واعترف الأب بارتكابه الواقعة، حيث قرر أنه تعدى بالضرب على ابنته لزيارتها والدتها المنفصل عنها دون إذنه.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بإصابة فتاة نتيجة سقوطها من الطابق الثالث بالعياط، وعلى الفور وجه اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين أن الفتاة في العقد الثاني من عمرها سقطت من الطابق الثالث، ومصابة بكدمات وكسور وسحجات وتم نقلها للمستشفى.

- نتائج التحريات

وشرحت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، سقوط الفتاة أثناء مشاجرة بينها وبين والدها داخل منزلهم.

كما تبين من التحريات أن المشاجرة بسبب خروج الفتاة لزيارة والدتها المنفصلة عن والدها وعودتها مرة أخرى بدون علم والدها.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران، الذين أكدوا أن الأب دائم الاعتداء على المصابة وشقيقتها الكبرى، فضلًا عن منعهما من مغادرة البيت إلا للضرورة.

وأضافوا، أن الأب أرسل ابنته القاصر لشراء طلبات من محل قريب من مسكنهم إلا أنها تأخرت دقائق فنهرها لدى عودتها، ووصل الأمر إلى الإلقاء بها من الشرفة.

وتابعوا أن الأب نزل مسرعًا إلى الأسفل، وواصل تعديه عليها بالضرب وحملها عنوة إلى الشقة مانعًا تدخل الجيران، و تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.