محافظ القليوبية يشيد بالتزام المحلات التجارية بقرار الغلق

تابع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الحملات المكثفة والمستمرة التي قامت بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى مدعمة بقوات من مديرية أمن القليوبية شملت جميع أنحاء المحافظة، تنفيذاً للقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث قام المحافظ بمتابعة الحملة المكبرة بمدينة كفر شكر يرافقه اللواء هشام رفعت، رئيس المدينة.

وأشاد محافظ القليوبية بامتثال أصحاب المحلات التجارية والباعة بمدينة كفر شكر بقرار غلق المنشآت التجارية والترفيهية والمطاعم في تمام الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تحرير 226 مخالفة للأفراد والمنشآت بجميع مدن وأحياء المحافظة خلال المرور على كل المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ أنه تم ضبط 151 شيشة وغلق 12 مقهى وتحرير 23 محضر مخالفة لمواعيد الغلق، حيث أسفرت الحملات على مدار الأربعة أيام الماضية عن ضبط 875 شيشة وتحرير 976 محضر عدم ارتداء كمامة وتحرير 183 محضر مخالفة لقرارات الغلق وغلق 95 مقهى اعتبارًا من يوم الخميس الماضي.

منوهًا بأنه بلغ إجمالي ما تم ضبطه خلال الحملات المستمرة في كافة مجالس المدن والأحياء اعتبارًا من الخميس ٢٢ أبريل وحتى أمس الأحد عن ضبط 6472 شيشة وتحرير 4429 محضر عدم ارتداء كمامة و485 محضر مخالفة قرارات الغلق وغلق 528 مقهى مخالفة.

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المدن والأحياء بالالتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر المبارك للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا، والتصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.

كما ناشد محافظ القليوبية المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً، حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة، مطالبًا المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات حرصًا على صحتهم.