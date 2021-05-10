باكستان تفتتح أكبر مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا

افتتحت باكستان، اليوم الإثنين، أكبر مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تسعى البلاد لتوسيع البنية التحتية للتطعيم عقب حصولها على 1.2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، وفقا لنظام التوزيع الدولي.



وقال ناصر شاه، وزير الإعلام بالحكومة الإقليمية، إن المركز الجديد الواقع بمدينة كراتشي بجنوب البلاد يمكنه أن يستقبل ما لا يقل عن 100 ألف شخص يوميا للتطعيم.



وتواجه باكستان موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا، وتتصاعد المخاوف من إمكانية انهيار النظام الصحي، مثلما حدث في الهند التي تواجه ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا.



ووفقا لإحصاءات وزارة الصحة، يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 850 ألفا، وتقترب حصيلة الوفيات من 19 ألف حالة وفاة.



وقامت باكستان حتى الآن بتطعيم 5. 2 مليون شخص، وهو ما يمثل جزءا صغيرا من تعداد سكانها الذي يبلغ 216 مليون نسمة، وذلك بسبب قيود على الإمدادات.



وقال المسئول بقطاع الصحة فيصل سلطان إن باكستان كانت تعتمد على الصين للحصول على جرعات اللقاح، قبل أن تحصل على أول دفعة من لقاح أسترازينيكا وفقا لنظام كوفاكس بداية هذا الأسبوع.



وأضاف أنه من المقرر أن تصل ما لايقل عن 17 مليون جرعة من اللقاح إلى باكستان بحلول نهاية يونيو المقبل، متعهدا بتعزيز معدل التطعيم اليومي بفضل الإمدادات الأكثر استقرارًا.



وبجانب التوسع في التطعيم، فرضت السلطات الباكستانية إغلاقا خلال فترة عيد الفطر هذا الأسبوع.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد- 19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.