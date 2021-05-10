لمنع «السلالة الهندية».. تايلاند تحظر دخول الأجانب من بنجلاديش وباكستان ونيبال

قالت وزارة الخارجية في تايلاند، اليوم الإثنين، إن السلطات حظرت دخول الأجانب من باكستان

ونيبال وبنجلاديش، في محاولة لمنع وصول السلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا التي ظهرت بداية في الهند.



جاء القرار بعد اكتشاف السلالة لدى مسافرين تايلانديين كانا عائدين من باكستان أثناء فحص داخل الحجر الصحي الحكومي.



وفرضت دول أخرى في المنطقة حظرا مماثلا.

ونوهت تايلاند بأنه تم تسجيل 1630 حالة إصابة جديدة و22 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.



ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن مركز إدارة أزمة كورونا، اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 85 ألفا و5 إصابات بكورونا، و421 حالة وفاة ناجمة عنه، بينما تجاوز عدد المتعافين من المرض حاجز الـ53 ألف حالة تعافي.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد- 19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.



وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.