«ظروف صعبة» في القمة 122.. الهاشتاجات تشعل مواقع التواصل قبل لقاء الأهلي والزمالك

يترقب الجماهير اليوم الاثنين، أحد أهم المباريات المنتظرة دائما وهي مباراة قطبي الكرة المصرية بين فريقي الأهلي والزمالك وذلك في الأسبوع الـ21 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ويعاني لاعبو الأهلي والزمالك من ضغط المباريات، حيث إن كل فريق منهما يخوض مباراة واحدة كل 3 أيام الفترة الماضية، مما أثر على مستوى ونتائج كليهما، وهذا هو الدافع وراء تدشين المشجعين عدد من الهاشتاجات، على رأسها "ظروف صعبة".

دشّن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي من مشجعي قطبي الكرة المصرية عدد من الهاشتاجات التي تُشير إلى مدى حماسهم، وترقبهم لتلك المباراة الهامة، خاصًة أنها جاءت ضمن مؤجلات الجولة الرابعة في الدوري، على ستاد القاهرة الدولي.

كتبت ملك رضا، من رواد موقع "فيسبوك" عبر صفحتها الشخصية، قائلًا: "#ظروف صعبة بيمر بيها الفريقين، وكمان بيلعبوا في عز الحر، في شهر رمضان، ربنا يكون في عونكم، بس إن شاء الله الأهلي يكسب".

صنع أحمد حسين هاشتاج جديد تحت اسم "القمة 122"، وعلق على المباراة المنتظرة بين النادي الأهلي وغريمه نادي الزمالك، قائلًا: "#القمة 122، تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في بطولة #الدوري121 مباراة فاز الأهلي 46، فاز الزمالك 27، تعادل 48، سجل الأهلي 151 هدف منها (4 اعتبارية)، سجل الزمالك 104 أهداف #القمة_122".



وشارك في هاشتاج القمة 122، حمدي عيسى، من روّاد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث علق قائلًا: "الفجوة في فارق الفوز بين الفريقين كانت من 2005 وحتى 2014، ربنا يستر لما نشوف الأهلي هيعمل إيه".



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: في حراسة المرمى: علي لطفي، خط الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خط الوسط: عمرو السولية، إليو ديانج، محمد مجدي قفشة، خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

فيما جاء تشكيل النادي الزمالك كالتالي: حراسة المرمي: محمود جنش، خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، احمد فتوح.، خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، شيكابالا، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، خط الهجوم: مروان حمدي.

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