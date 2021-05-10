الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إلغاء الإجازات ضمن حطة «تموين الجيزة» استعدادا للعيد

كعك العيد
كعك العيد

وضعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، خطة لاستقبال عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، تتضمن شن حملات رقابية موسعة علي الأسواق والمحال التجارية والمصانع لضبط السلع مجهولة المصدر.
 

وقال المحاسب طلعت حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة لـ"الدستور"، إن الخطة العيد تضمنت أولا إلغاء الأجازات لجميع المفتشين والمشرفين على المخابز البلدية وإلغاء الأجازات لعمل حملات  تفتيشية على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والأسماك وتشكيل غرفة العمليات الرئيسية لتلقي الشكاوى والعمل على إزالتها، مع صرف الدقيق البلدى للمخابز البلدية من الشون والمطاحن التموينية خلال فتــرة العيــد، والعمل على تكثيف الحملات بدائــرة المحافظة لتحقيق الأهداف المرجوة للحفاظ على المستهلكين.

وأضاف حسن، أن الخطة تهدف إلى تحقيق حماية المستهلك من كافة أنواع الغش والتدليس والعمل على زيادة المعروض من كافة السلع التى تهم المواطن بالعيد ومنع تداول سلع الألعاب النارية، ومنع احتكار بعض السلع بمعرفة بعض التجار وإلزام جميع التجار والمحلات بالإعلان عن أسعار البيع.

الجيزة العيد خطة ضبط السلع عيد الفطر المبارك

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