الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد محطة مياه سنجها

ممدوح غراب
ممدوح غراب

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محطة مياه سنجها بمركز كفر صقر والتي تعمل بطاقة إنتاجية 103 آلاف م3 / اليوم  لخدمة مراكز (كفر صقر- أبو كبير – أولاد صقر)، وذلك في إطار متابعته الدائمة لسير انتظام العمل بمحطات مياه الشرب بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين.

واطمأن المحافظ من مهندس التشغيل على سير انتظام العمل بالمحطة وضغوط المياه وتشغيلها بكامل طاقتها الفعلية لضمان وصول مياه الشرب للمستفيدين وكذلك التأكد من ضخ كميات المياه اللازمة للقري البعيدة والواقعة على أطراف مدينة أولاد صقر والتي تعاني من ضعف وصول المياه اليها نتيجة إجراء أعمال تطوير وصيانة بمحطة مياه القواسم.

وقال المحافظ أن المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لديها خطط عمل بديلة لضمان انتظام توافر مياه الشرب للمواطنين ووصولها للقرى البعيدة، حيث تم الاتفاق على إنشاء محطة مياه فائقة  الجوده بمركز اولاد صقر على مساحة ٣٧٠٠م وبطاقه إنتاجيه ٥٠٠٠م٣ في اليوم ومن المتوقع الإنتهاء منها في نهايه الشهر الجاري، فضلاً عن  الإاستفادة من محطات مياه الشرب القريبة وكذلك تجهيز سيارات تابعة للمحافظة محملة بمياه شرب نظيفة وتوصيلها للمواطنين لحل مشكله ضعف وانقطاع المياه.

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الجارية بمحطة مياه القواسم بمركز ومدينة أولاد صقر، والتي تعمل بطاقة إنتاجية 25.3 ألف م3 /اليوم، وجاري العمل علي زيادة طاقتها للقضاء علي ضعف مياه الشرب بقري المركز ولتخفيف الضغط علي محطة مياه سنجها، مشددا علي تكثيف الاعمال ومضاعفة نوبتجيات العمل لسرعه الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير والتي من المقرر الانتهاء منها خلال شهر.

رافق المحافظ صلاح سالم رئيس مركز ومدينة كفر صقر والمحاسب بدوي الشحات رئيس مركز ومدينة أولاد صقر.

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