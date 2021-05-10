«بونبوني المبارايات».. أشهر إيفهات المعلقين «شلبي والكاشف وإمام»

يلتقي النادي الأهلي أمام غريمه المعتاد فريق الزمالك في التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 على ملعب إستاد القاهرة، في قمة رمضانية جديدة، وترصد "الدستور" أشهر إيفهات المعلقين شلبي والكاشف وإمام:



مدحت شلبي



المعلق الرياضي مدحت شلبي هو جنرال التعليق الرياضي لديه الكثير من الجمل التلقائية والكوميدية، إلا أن أشهرها وأكثرها انتشارًا بين جماهير الأهلي هى جملة "بيبو وبشير.. بيبو والجون"، التي أطلقها فى قمة الأهلي والزمالك عام 2002، عندما استطاع بيبو لاعب القلعة الحمراء الهروب من رقابة بشير التابعي مدافع الزمالك 4 مرات خلال المباراة مسجلاً سوبر هاتريك ليفوز الأهلي بنتيجة 6/1 في لقاء تاريخي بين الفريقين وتكررت تلك العبارة الشهيرة 4 مرات، وجملة جاور السعيد يسعد، شوفلي شقة جنبك يا عبد الله يا سعيد.

حمادة إمام

يعد الراحل حمادة إمام، نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك الأسبق، ونجم فريقه فى الستينيات، واحًدا من أبرز المعلقين الرياضيين الذين تركوا بصمة مميزة على عشاق ومتابعى كرة القدم فى مصر، خلال تعليقه على مختلف البطولات المحلية والدولية، وأشهر إيفهات حمادة إمام كانت "وهوباااااا.. جوا الجول.. هاتها من الشبكة ".



أيمن الكاشف



أيمن الكاشف، المعلق الرياضي، صاحب بصمة مميزة، تمكّن في فترة قصيرة من الإنضمام إلى تلك الكتيبة العظيمة من المعلقين بأسلوبه المختلف، ولفت الأنظار بأكثر من عبارة تلقائية لعل أكثرها شهرة "يا عيني يا عيني على القطايف واللطايف والحلويات"، "رمضان أبو التفانين حدوتة مصرية".



يجدر الإشارة إلى أن المباراة ستنقل على شبكة قنوات أون سبورت المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت On Time Sport HD على الهواء مباشرة، كما أنها ستنقل المباراة قناة أون تايم سبورت بشكل حصري ON TIME SPORT1 .

ويتصدر نادي الزمالك مسابقة الدوري المصري برصيد 44 نقطة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري فيما يأتي الاهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة علماً بأنه لعب مباراتين أقل من غريمه الزمالك.