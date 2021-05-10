ماليزيا تفرض العزل العام مع تفشي السلالات المتحورة

فرضت ماليزيا، اليوم الإثنين، العزل العام على مستوى البلاد، في الوقت الذي تكافح فيه تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا والسلالات المتحورة شديدة العدوى التي تقول الحكومة إنها تضغط على نظام الرعاية الصحية.



وقال رئيس الوزراء، محيي الدين ياسين، إنه سيتم حظر السفر بين الولايات والمناطق، كما ستُمنع التجمعات.



وأضاف دون الخوض في تفاصيل أن المؤسسات التعليمية ستُغلق، لكن القطاعات الاقتصادية سيُسمح لها بمواصلة أنشطتها.



وأضاف، في بيان: "تواجه ماليزيا موجة ثالثة من كوفيد- 19 قد تفجر أزمة وطنية"، مضيفا أن إجراءات العزل العام ستستمر حتى السابع من يونيو.



وذكر أن الإغلاق ضروري بسبب وجود سلالات متحورة جديدة أسرع انتشارا، وبسبب تزايد الضغوط على نظام الرعاية الصحية.



وشهدت ماليزيا زيادة في حالات الإصابة بكورونا في الأسابيع الأخيرة، وسجلت 3807 حالات اليوم الإثنين.



وسجلت في المجمل 444484 حالة إصابة و1700 وفاة، وفرض رئيس الوزراء حالة الطوارئ في البلاد في يناير للتصدي لانتشار المرض.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد- 19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.



وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.