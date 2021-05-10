الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس سفاجا: تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ ضوابط صلاة العيد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، أنه بناءً على تعليمات لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، بعدم إقامة الصلاة في المنشآت الرياضية والساحات، والتي وافقت على إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى التي تُقام بها صلاة الجمعة، وبضوابط مواجهة كورونا ذاتها، تم تحديد مساجد صلاة العيد بمدينة سفاجا.

وأوضحت رئيس المدينة، أنه بالتنسيق مع الشيخ بدري بغدادي، مدير إدارة الأوقاف بسفاجا تم إعداد المساجد الكبري بسفاجا وعددها 17 مسجد وساحة واحدة تنطبق عليها الشروط لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأضافت المغربي أن الوحدة المحلية سوف تشكل لجان بالتعاون مع الأوقاف لتنفيذ ضوابط الصلاة المعلن عنها والتي من أهمها عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة، وارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، وعدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، وعدم السماح بزيارة الأضرحة، وعدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وعدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد، وفتح مصليات السيدات تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية ، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.

ولفتت إلى أن المساجد المصرح إقامة الصلاة بها هي مسجد الزهراء بقرية ام الحويطات، والمسجد الكبير ومسجد النور ومسجد عماربن ياسر بمنطقة سفاجا البلد، ومسجد ابوبكر الصديق والحسين بن على في منطقة الأشغال، ومسجد المركز الإسلامي في منطقة مجلس المدينة، ومسجد السلام بشارع الاستاد، ومسجد التوحيد ومسجد عمربن عبد العزيز بمنطقة كيلو 3، ومسجد الخلفاء الراشدين بمنطقة كيلو 5، ومسجد الفرقان في العراشي، ومسجد سيد  الشهداء بمنطقة الإذاعة، ومسجد خالد بن الوليد بمنطقة الكيلو 8، ومسجد الفاروقية بقرية 85 ومسجد الزبير ابن العوام بمنطقة كيلو 40، ومسجد السلام 95 داخل الميناء.

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