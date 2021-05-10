الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نقابة المعلمين

نقيب المعلمين يكرم المعلم المصاب فى واقعة «طالبتى الكاتر»

خلف الزناتي
خلف الزناتي

كرم خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مصاب مدرسة السيدة رقية التجارية بنات؛ وائل سيد محمد علي، الذي أصيب إصابة استدعت خضوعه لإجراء عملية جراحية له، بعد أن تدخل لفض "خناقة بـ السلاح الأبيض داخل المدرسة" بين طالبتين مقيدتين بنظام العمال في المدرسة؛ بحضور الدكتور خالد عبده، رئيس النقابة الفرعية بمصر القديمة، ومدير التعليم الفني بمحافظة القاهرة.

وأكد الزناتي، أنه قام بدوره على أكمل وجه هو وزملاؤه وحافظوا على طالبات المدرسة، متقدماً له بالشكر والتكريم على موقفه النبيل؛ وأن ما حدث داخل مدرسة السيدة رقية التجارية أمر غير مقبول، وهو فعل مستهجن من الطالبتين، ويؤكد أن هناك خللاً لابد من علاجه بشكل عاجل وسريع؛ مشيراً إلى أن ما فعله وائل سيد رد فعل طبيعي لكن من يدرك حجم مسئولياته داخل المدرسة وكونه قدوة لطلابه.

يُذكر أن مدرسة السيدة رقية التجارية بنات، شهدت نشوب مشاجرة بين طالبتين مقيدتين بنظام العمال؛ وفتحت وزارة التربية والتعليم تحقيقاً موسعاً حول الحادث.

كانت قد شكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجنة للتحقيق في الواقعة وللوقوف على ملابسات الحادث.

وتبين للجنة التحقيق الآتي:

- أثناء خروج الطالبات من الامتحان قامت الطالبة (ه.م) بالاعتداء على زميلتها الطالبة (ه.ع) بآلة حادة (Cutter) وعند محاولة أحد الإداريين بالمدرسة التدخل لفض المشاجرة قامت الطالبة المعتدية بالاعتداء عليه بقطع في وتر اليد، وتم الذهاب به إلى المستشفى لإسعافه هو والطالبة المعتدى عليها.

- وبناء عليه تم استدعاء الطالبة المعتدية من قبل الشرطة لاستجوابها وتم اصطحابها إلى قسم شرطة المعادي والموضوع قيد التحقيق بالنيابة.

وقررت الوزارة التالي:

- فصل الطالبتين من الدراسة.

- نقل مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيقات.

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