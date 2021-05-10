إحالة أوراق شفيقة إلى المفتي.. تفاصيل الحلقة 27 من مسلسل موسى

اشتد الصراع بين صناع مسلسل موسى وخاصة بعد وصول الجمهور إلى مشاهدة الحلقات الأخيرة حيث كشفت الحلقة 27 من مسلسل موسى في بدايتها عن مقتل شهاب باشا الشخصية التي يقدمها الفنان صبري فواز بينا قام بقتله نوفل الشخصية التي يقدمها الفنان منذر رياحنة حيث نفذ ذلك من أجل أن يتم حبس موسي ولكن ما حدث عكس ذلك حيث تم اتهام شفيقة شقيقة موسى بقتله ليتم الحكم عليها بإحالة أوراقها إلى المفتي.

تفاصيل أحداث الحلقة 27 من مسلسل موسى



وكشفت الحلقة 27 من مسلسل موسى عن غضب موسى بما حدث لشقيقته شفيقة حيث كان يبحث عنها من أجل قتلها بعد أن اتهمها زوجها بأنها حامل وأيضا هروبها مع نوفل؛ بينما في ظل ما يحدث لموسي قامت حلاوتهم زوجته الشخصية التي تقدمها الفنانة سمية الخشاب بإعلان حملها حيث صار بينهما مشهد رومانسي جديد.

وكشفت الحلقة 27 من مسلسل موسى أيضا عن وفاة زوجة شيخ البلد الشخصية التي تقدمها الفنانة عبير صبري بينما قام شيخ البلد الشخصية التي يقدمها الفنان رياض الخولي بإعلان محاسبة كل من جعلها تتوفي بحصرتها؛ في الوقت الذي توفت فيه من مرض الكوليرا الذي اجتاح البلاد.

وأثناء تواجد عدد من المصابين داخل المستشفى الميداني التي أعدت خصيصا لمن مرضوا بالكوليرا أعلن طليق شفيقة الشخصية التي يقدمها الفنان حمدي الوزير على أن شفيقة بريئة حيث أعلن عن براءتها بعد أن أصيب هو الآخر بالكوليرا .

مواعيد عرض مسلسل موسى لمحمد رمضان

يعرض مسلسل موسى الحلقة عبر قناة DMC، وذلك الساعة 6:30 مساء، عقب آذان المغرب، على أن تكون الإعادة في الساعة 11:30 مساءً، والثانية في الساعة 11 صباحا، وتردد قناة «dmc» هو 11449، ومعدل الترميز 27500 أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

ويمكن أيضا للمشاهدين متابعة مسلسل موسى، للفنان محمد رمضان، عبر قناة dmc دراما، وذلك الساعة 08:00 مساء، ويتم إعادته أول مرة الساعة 1:30 صباحا، و07:00 صباحا.

كما يتم عرض أيضا مسلسل موسى عبر فضائية mbc 1، وذلك في الساعة 9:00 مساء، وعلى قناة art حكايات في الساعة 10:00 مساء.



ويشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي ومسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

بينما يشارك الفنان محمد رمضان بمسلسل «موسى» بطولة وسمية الخشاب، وهو سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة ومسلسل «نجيب زاهي زركش» ليحي الفخراني والذي وهو للكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني ومسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري ومسلسل «ملوك الجدعنة» من بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى وعدد آخر من الأعمال الفنية .