الإثنين 10 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خلال اجتماع اليوم

مدبولى يستعرض مع وزير قطاع الأعمال مستجدات تصنيع السيارات الكهربائية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

 
وخلال الاجتماع، عرض وزير قطاع الأعمال الجهود التي تمت على مدار الفترة الماضية لتطوير وإعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد والتصدير، حتى يتسنى لها القيام بدورها المأمول في التسويق للصادرات المصرية، مستخدمة أحدث الوسائل الإلكترونية في عمليات الترويج، لا سيما مع إعادة توزيع مكاتب وفروع هذه الشركة في عدد من الدول لتستهدف الأسواق محل الاهتمام. 
 

وفيما يخص تطوير خدمات النقل البحري، أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن جهود تطوير الشركة الوطنية للملاحة أثمرت عن تحقيق الشركة مكاسب خلال العامين الماضيين، بعد أن كانت تحقق خسائر لعشر سنوات متواصلة، وجار تدشين خط ملاحي منتظم مع شرق إفريقيا، بالإضافة إلى خط آخر مقترح إلى شمال غرب أوروبا، مروراً ببعض موانئ شمال إفريقيا. 
 

وتطرق الاجتماع إلى آخر تطورات تنفيذ مشروع السيارات الكهربائية مع الشركة الصينية، بما في ذلك ما تم الاتفاق عليه من إنشاء شركة تتولى الإدارة والإشراف على معايير الجودة، وكذا السياسات التسويقية وخدمة ما بعد البيع. 
 

كما أشار الوزير إلى الجهود الجارية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، من أجل تشجيع اقتناء هذا النوع من السيارات. 
 

وكان قد أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية رافقه فيها عدد من المسئولين علي رأسهم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي مشروع الـ104 عمارات التي تم تنفيذها في مدينة حدائق أكتوبر كمساكن بديلة لقاطني العشوائيات في محافظة الجيزة، وأثني رئيس الوزراء على جودة تنفيذ المشروع وكلف بسرعة إنهاء المرافق حتي يتم تسليم الوحدات بعد إنهاء تنفيذها وتشطيبها بشكل كامل. 

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قطاع الأعمال العام وزير قطاع الأعمال الوزير هشام توفيق

الأكثر قراءة

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

«أمطار ورياح».. تقلبات في حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

رامى رضوان يوضح حقيقة دخول سمير غانم فى غيبوبة وتدهور حالته الصحية

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

بعد رجوعها لأسرتها.. القصة الكاملة لاختفاء صيدلانية بسوهاج

الأوراق المطلوبة لاستخراج التصريح الأمني للعمل بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الضيف "الضحية" .. وعم "رمضان" !

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

د.كريمة الحفناوى

هل نحن على أعتاب شرق أوسط جديد؟

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى رسامة بطريرك جليل

مؤمن المحمدي

الفيل فى المنديل

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من 300 جريح مع تُجدد المواجهات في باحات المسجد الأقصى

498 إصابة و20 حالة وفاة بكورونا فلسطين

فلسطين: مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على القدس