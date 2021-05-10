مدبولى يستعرض مع وزير قطاع الأعمال مستجدات تصنيع السيارات الكهربائية

خلال اجتماع اليوم

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.



وخلال الاجتماع، عرض وزير قطاع الأعمال الجهود التي تمت على مدار الفترة الماضية لتطوير وإعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد والتصدير، حتى يتسنى لها القيام بدورها المأمول في التسويق للصادرات المصرية، مستخدمة أحدث الوسائل الإلكترونية في عمليات الترويج، لا سيما مع إعادة توزيع مكاتب وفروع هذه الشركة في عدد من الدول لتستهدف الأسواق محل الاهتمام.



وفيما يخص تطوير خدمات النقل البحري، أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن جهود تطوير الشركة الوطنية للملاحة أثمرت عن تحقيق الشركة مكاسب خلال العامين الماضيين، بعد أن كانت تحقق خسائر لعشر سنوات متواصلة، وجار تدشين خط ملاحي منتظم مع شرق إفريقيا، بالإضافة إلى خط آخر مقترح إلى شمال غرب أوروبا، مروراً ببعض موانئ شمال إفريقيا.



وتطرق الاجتماع إلى آخر تطورات تنفيذ مشروع السيارات الكهربائية مع الشركة الصينية، بما في ذلك ما تم الاتفاق عليه من إنشاء شركة تتولى الإدارة والإشراف على معايير الجودة، وكذا السياسات التسويقية وخدمة ما بعد البيع.



كما أشار الوزير إلى الجهود الجارية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، من أجل تشجيع اقتناء هذا النوع من السيارات.



وكان قد أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية رافقه فيها عدد من المسئولين علي رأسهم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي مشروع الـ104 عمارات التي تم تنفيذها في مدينة حدائق أكتوبر كمساكن بديلة لقاطني العشوائيات في محافظة الجيزة، وأثني رئيس الوزراء على جودة تنفيذ المشروع وكلف بسرعة إنهاء المرافق حتي يتم تسليم الوحدات بعد إنهاء تنفيذها وتشطيبها بشكل كامل.