بعد إقراره سنويا هل يصبح لقاح كورونا مثل نظيره للأنفلونزا؟.. طبيب يجيب

لا زال فيروس كورونا المستجد غامضا في كثير من الجوانب، وذلك على الرغم من الوصول لأكثر من لقاح له، ومع بداية الموجة الثالثة في عدد كبير من الدول، وفي ظل استمرار تمحور الفيروس ورغم مرور أكثر من عام على ظهوره.

وثمة هناك أسئلة لا تزال إجابتها غير واضحة حتى وقتنا هذا، خاصة عقب تصريح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا في مصر، بأن التطعيم ضد الفيروس سيحمل طابعا سنويا، وفي هذا السياق تواصلت "الدستور" مع الدكتور سباعي ضياء، أخصائي أمراض الجهاز التنفسي، والذي قال ،"ان الفيروس متحور بشكل سريع مما يجعل من الصعب السيطرة عليه، وأصبح امل الدول الوحيد في حملات التطعيم التي بدأت في عدد كبير من الدول في الأشهر الماضية".

- اختلاف كبير بين الأنفلونزا وكورونا

وأوضح أخصائي أمراض الجهاز التنفسي، أن الانفلونزا تختلف كل الاختلاف عن فيروس كورونا المستجد، ولكنها تشبهها في عدد من الأعراض وذلك لا يعني ان فيروس كورونا سيتعامل بنفس معاملة الانفلونزا، مشيرًا ان الفيروس أشد خطورة وفتكًا بجهاز التنفسي للإنسان على عكس الانفلونزا التي أصبح لديها أكثر من علاج ولا يسبب اي اضرار على صحة الإنسان.

- نصح المواطنين بسرعة تلقي اللقاح

ووجه "ضياء" نصيحة للمواطنين بالتوجه باقصى سرعة لتلقى لقاح كورونا مطمئنا المواطنين بأن جميع اللقاحات التي قامت وزارة الصحة بالتعاقد عليها أنها آمنة، ومطالبًا من المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالكمامة.

جدير بالذكر أن عمليات البحث على لقاح كورونا ازدادت قي الساعات الماضية بشكل ملحوظ عقب حديث اللجنة العلمية المسؤولة عن كورونا بأن اللقاح سيصبح بشكل سنوي للمواطن في خطوة لتقليل الإصابات .