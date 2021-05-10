نقيب المحامين يشكل مجلس إدارة جديد لنادي 6 أكتوبر
أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بتشكيل مجلس إدارة جديد لنادي محامي 6 أكتوبر.
جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى قراره السابق في 1/10/2020 بتشكيل مجلس لإدارة نادي المحامين في 6 أكتوبر لاستنقاذه من تردي الأحوال فيه، وتوقفه التام عن أداء الخدمات لتعطل ملاعبه وذبول الخضرة وتهديد الأشجار بالسقوط بسبب قطع المياه عن النادي، وتردي أوضاع الإدارة.
وقال: قراري يأتي أيضا بعد متابعة ما أنجزه مجلس الإدارة المعين، وما بذله من جهد في كشف سبب الأخطاء الجسيمة في حساب استهلاك النادي للمياه، الأمر الذي حررت به خطابًا في 28/10/2020 إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أرفقنا به له المذكرة التي أتتنا من مجلس إدارة النادي مشفوعة ببيان حصري للقيودات الخاطئة، موضح بها مواضع هذا الإخلال الجسيم وسببه، بطلب التكرم بانتداب الدكتور الوزير لجنة محايدة لبحث هذا الموضوع، وتحديد القراءات الصحيحة لسحب المياه.
ونوه: وإذ أسفرت انتخابات النقابات الفرعية عن انتخاب مجلس إدارة جديد لنقابة جنوب الجيزة، الأمر الذي استحسن معه مجلس إدارة النادي المعين بقرارنا - أن يتقدم إلينا باستقالة، ليتيح لمجلس النقابة الجديدة أن ينظم الأمور بما يراه.
وأكمل: لما كنت قد رفضت الاستقالة، وأرجأت النظر في الأمر لعقد اجتماع مشترك يتم فيه التوافق مع الأستاذ نقيب جنوب الجيزة على تشكيل مجلس لإدارة النادي يجمع بين مجلس النقابة ومجلس الإدارة الذي بذل جهودًا محل تقدير.
وتابع: التقى بنا اليوم بمكتبنا جمال عمر البغدادي نقيب جنوب الجيزة، وجمعه الزعويلي وكيل المجلس، حيث ناقشت معهما الأمور وتوافقنا على تشكيل مجلس إدارة النادي من الآتي بعد:
أولًا: تشكيل المجلس.
1. جمال عمر البغدادي نقيب جنوب الجيزة رئيسًا للمجلس
2. أشرف عبدالله أمين عام نقابة جنوب الجيزة نائب الرئيس
3. محمد الفخراني أمين صندوق نقابة جنوب الجيزة
أمينًا لصندوق النادى
4. هاني درديري المحامي عضوًا
5. شافعي زيدان المحامي عضوًا
6. جمعة الزعويلي وكيل نقابة جنوب الجيزة عضوًا
7. عماد عويان أمين صندوق نقابة جنوب الجيزة عضوًا
ثانيًا: تعرض أعمال وقرارات المجلس على الأستاذ نقيب المحامين للاتفاق والتنسيق.