نقيب المحامين يشكل مجلس إدارة جديد لنادي 6 أكتوبر ‏

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بتشكيل مجلس إدارة جديد لنادي محامي 6 ‏أكتوبر.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى قراره السابق في 1/10/2020 بتشكيل مجلس لإدارة نادي المحامين في 6 أكتوبر ‏لاستنقاذه من تردي الأحوال فيه، وتوقفه التام عن أداء الخدمات لتعطل ملاعبه وذبول الخضرة ‏وتهديد الأشجار بالسقوط بسبب قطع المياه عن النادي، وتردي أوضاع الإدارة.‏

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وقال: قراري يأتي أيضا بعد متابعة ما أنجزه مجلس الإدارة المعين، وما بذله من جهد في كشف سبب الأخطاء ‏الجسيمة في حساب استهلاك النادي للمياه، الأمر الذي حررت به خطابًا في 28/10/2020 إلى ‏الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أرفقنا به له المذكرة ‏التي أتتنا من مجلس إدارة النادي مشفوعة ببيان حصري للقيودات الخاطئة، موضح بها مواضع ‏هذا الإخلال الجسيم وسببه، بطلب التكرم بانتداب الدكتور الوزير لجنة محايدة لبحث هذا ‏الموضوع، وتحديد القراءات الصحيحة لسحب المياه.‏

ونوه: وإذ أسفرت انتخابات النقابات الفرعية عن انتخاب مجلس إدارة جديد لنقابة جنوب الجيزة، ‏الأمر الذي استحسن معه مجلس إدارة النادي المعين بقرارنا - أن يتقدم إلينا باستقالة، ليتيح ‏لمجلس النقابة الجديدة أن ينظم الأمور بما يراه. ‏

‏وأكمل: لما كنت قد رفضت الاستقالة، وأرجأت النظر في الأمر لعقد اجتماع مشترك يتم فيه التوافق ‏مع الأستاذ نقيب جنوب الجيزة على تشكيل مجلس لإدارة النادي يجمع بين مجلس النقابة ‏ومجلس الإدارة الذي بذل جهودًا محل تقدير.‏

وتابع: التقى بنا اليوم بمكتبنا جمال عمر البغدادي نقيب جنوب الجيزة، وجمعه ‏الزعويلي وكيل المجلس، حيث ناقشت معهما الأمور وتوافقنا على تشكيل مجلس إدارة النادي ‏من الآتي بعد:‏

أولًا: تشكيل المجلس.‏

‏1.‏ جمال عمر البغدادي نقيب جنوب الجيزة رئيسًا للمجلس ‏

‏2.‏ أشرف عبدالله أمين عام نقابة جنوب الجيزة نائب الرئيس

‏3.‏ محمد الفخراني أمين صندوق نقابة جنوب الجيزة ‏

أمينًا لصندوق النادى

‏4.‏ هاني درديري المحامي عضوًا

‏5.‏ شافعي زيدان المحامي عضوًا ‏

‏6.‏ جمعة الزعويلي وكيل نقابة جنوب الجيزة عضوًا

‏7.‏ عماد عويان أمين صندوق نقابة جنوب الجيزة عضوًا

‏ ثانيًا: تعرض أعمال وقرارات المجلس على الأستاذ نقيب المحامين للاتفاق والتنسيق.‏