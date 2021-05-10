ماليزيا تطالب المواطنين بالبلاغ عن منتهكي قيود مكافحة كورونا

طالبت الشرطة الماليزية المواطنين بالبلاغ عن أي شخص يعتقدون أنه ينتهك قواعد مكافحة جائحة كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل الاعلام اليوم الاثنين.



وقال سورينا سعد رئيس الشرطة في ولاية بيرليس المتاخمة لتايلاند " بجانب بلاغات المواطنين، ستعزز الشرطة فرق متابعة الالتزام وستتخذ إجراءات أكثر صرامة ضد الأفراد، وخاصة في المناطق السكنية".



بالإضافة للسعي للحصول على مساعدة المواطنين، ستقيم الشرطة نقاط تفتيش قبل نهاية شهر رمضان هذا الأسبوع، حيث ستبدأ عطلة عامة تشهد عادة تنقل 60% من المواطنين في أنحاء البلاد لزيارة الأسر والأصدقاء.



وقال محمد فخر الدين عبد الحميد، رئيس شرطة بولاية بيتالينج جايا بالقرب من كوالالمبور" لقد قمنا بوضع حواجز على الطرق منذ أمس الأحد، ورصدنا الكثير من مستخدمي الطرق العنيدين".



وكان قد جرى إعادة فرض الحظر الذي كان قد فرض على مثل هذه الرحلات خلال إجراءات الاغلاق الاولى ، وذلك على الرغم من استبعاد الحكومة لفرض إجراءات إغلاق شاملة بسبب مخاوف من حدوث ضرر اقتصادي.



وبدأت مدينتا كولالمبور وسيلانجور في فرض إجراءات إغلاق لمدة أسبوعين الجمعة الماضية.



وقد سجلت وزارة الصحة 17 حالة وفاة بفيروس كورونا ، وأكثر من 3800 حالة إصابة اليوم، بعد يوم من تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس بلغت 26 حالة.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.



وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.